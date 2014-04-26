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"رُكامية" في كنفها "هابطة".. خريطة "المطرية الرمضانية 2" بتوقيع "المسند"

قال: مستمرة في رابع أيامها.. رياح غربية نشطة قد تثير غباراً بالمناطق الشمالية

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ استمرار الحالة المطرية الرمضانية الثانية في يومها الرابع.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "من المتوقع اليوم أن تؤثر في أجزاءٍ من مرتفعات #جازان #نجران #عسير #الباحة #مكة #القصيم #حائل شمالي وغربي منطقة #الرياض، وربما #رفحاء وما حولها".

وأضاف: "لا تخلو الحالة من سحب رُكامية تتشكّل في كنفها رياح هابطة قد تثير #الغبار".


وقال "المسند": "متوقع اليوم أن تكون الرياح غربية نشطة؛ قد تثير بعض الغبار في المناطق الشمالية.. هذا والله أعلم".

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"رُكامية" في كنفها "هابطة".. خريطة "المطرية الرمضانية 2" بتوقيع "المسند"
سبق

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ استمرار الحالة المطرية الرمضانية الثانية في يومها الرابع.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "من المتوقع اليوم أن تؤثر في أجزاءٍ من مرتفعات #جازان #نجران #عسير #الباحة #مكة #القصيم #حائل شمالي وغربي منطقة #الرياض، وربما #رفحاء وما حولها".

وأضاف: "لا تخلو الحالة من سحب رُكامية تتشكّل في كنفها رياح هابطة قد تثير #الغبار".


وقال "المسند": "متوقع اليوم أن تكون الرياح غربية نشطة؛ قد تثير بعض الغبار في المناطق الشمالية.. هذا والله أعلم".

26 إبريل 2021 - 14 رمضان 1442
11:12 AM

"رُكامية" في كنفها "هابطة".. خريطة "المطرية الرمضانية 2" بتوقيع "المسند"

قال: مستمرة في رابع أيامها.. رياح غربية نشطة قد تثير غباراً بالمناطق الشمالية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية الدكتور عبدالله المسند؛ استمرار الحالة المطرية الرمضانية الثانية في يومها الرابع.

وقال عبر حسابه في "تويتر": "من المتوقع اليوم أن تؤثر في أجزاءٍ من مرتفعات #جازان #نجران #عسير #الباحة #مكة #القصيم #حائل شمالي وغربي منطقة #الرياض، وربما #رفحاء وما حولها".

وأضاف: "لا تخلو الحالة من سحب رُكامية تتشكّل في كنفها رياح هابطة قد تثير #الغبار".


وقال "المسند": "متوقع اليوم أن تكون الرياح غربية نشطة؛ قد تثير بعض الغبار في المناطق الشمالية.. هذا والله أعلم".

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