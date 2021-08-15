متحدث #الصحة: "دلتا" موجود بالمملكة ونتابع عن كثب المتحورات كافة من خلال التسلسل الجيني

قال: تجاوزنا مراحل مهمة في جائحة كورونا وتجنبنا تكرار الموجات للمتحورات السابقة للفيروس

أكد متحدث "الصحة" الدكتور محمد العبدالعالي اليوم أن متحور دلتا هو السائد عالمياً، والأكثر إثارة للقلق؛ لسرعة انتشاره، كاشفاً أنه موجود بالمملكة، ونتابع عن كثب المتحورات كافة من خلال التسلسل الجيني.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي لمتابعة مستجدات فيروس كورونا في المملكة: تجاوزنا مراحل مهمة في جائحة كورونا وتجنبنا تكرار الموجات للمتحورات السابقة للفيروس.

وتابع: الاكتفاء بجرعة واحدة من اللقاح لا يكفي للتصدي لمتحور دلتا، ولا بد من أخذ جرعتين.