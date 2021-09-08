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"السديس": لا مجال إلا للمتميزين والمواكبين لقطار التطور بهذه البلاد المباركة

أكد أهمية مواكبة العصر من وسائل تقنية واستشعار المسؤولية في العمل

اجتمع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمكتبه بالمسجد الحرام، بأصحاب الفضيلة والسعادة وكلاء الرئيس العام ومساعديهم.

وتفصيلاً، بدأ الدكتور "السديس" اللقاء بحمد الله والثناء عليه ثم الترحيب بالحضور، والشكر لولاة الأمر -حفظهم الله - على ما يبذلونه من غالٍ ونفيس في كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين عامة وهذا الحرم والمسجد النبوي وقاصديهما خاصة.

وأشار إلى وجوب مراعاة ظروف هذه الجائحة والأخذ في الاعتبار والجد في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا هذا للوكالات الميدانية، لافتًا إلى ما حققته المملكة من أرقام متميزة فيما يخص الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أهمية مواكبة العصر من وسائل تقنية، كما نبه إلى وجوب استشعار المسؤولية في العمل وضرورة التكاتف والتآزر مع الجميع في العمل، فلا مجال إلى التقصير وذلك سعيًا لإظهار الصورة المشرقة للخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، مما يعكس اهتمام قادة هذه البلاد بالقاصدين والزائرين.

ونبه "السديس" الوكالات النسائية بمواكبة كل ما من شأنه الارتقاء بمنظومة الخدمات النسائية في المسجد الحرام على شتى الأصعدة ولاسيما الجانب التقني.

واختتم الرئيس العام حديثه، بالتضرع إلى الله -عز وجل- أن يبارك في جهود الجميع وأن يجعل ما يقومون به في موازين أعمالهم الصالحة، وأن يكتب لهم الأجر والمثوبة أنه عزيز قدير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"السديس": لا مجال إلا للمتميزين والمواكبين لقطار التطور بهذه البلاد المباركة
سبق

اجتمع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمكتبه بالمسجد الحرام، بأصحاب الفضيلة والسعادة وكلاء الرئيس العام ومساعديهم.

وتفصيلاً، بدأ الدكتور "السديس" اللقاء بحمد الله والثناء عليه ثم الترحيب بالحضور، والشكر لولاة الأمر -حفظهم الله - على ما يبذلونه من غالٍ ونفيس في كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين عامة وهذا الحرم والمسجد النبوي وقاصديهما خاصة.

وأشار إلى وجوب مراعاة ظروف هذه الجائحة والأخذ في الاعتبار والجد في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا هذا للوكالات الميدانية، لافتًا إلى ما حققته المملكة من أرقام متميزة فيما يخص الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أهمية مواكبة العصر من وسائل تقنية، كما نبه إلى وجوب استشعار المسؤولية في العمل وضرورة التكاتف والتآزر مع الجميع في العمل، فلا مجال إلى التقصير وذلك سعيًا لإظهار الصورة المشرقة للخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، مما يعكس اهتمام قادة هذه البلاد بالقاصدين والزائرين.

ونبه "السديس" الوكالات النسائية بمواكبة كل ما من شأنه الارتقاء بمنظومة الخدمات النسائية في المسجد الحرام على شتى الأصعدة ولاسيما الجانب التقني.

واختتم الرئيس العام حديثه، بالتضرع إلى الله -عز وجل- أن يبارك في جهود الجميع وأن يجعل ما يقومون به في موازين أعمالهم الصالحة، وأن يكتب لهم الأجر والمثوبة أنه عزيز قدير.

08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443
12:55 AM

"السديس": لا مجال إلا للمتميزين والمواكبين لقطار التطور بهذه البلاد المباركة

أكد أهمية مواكبة العصر من وسائل تقنية واستشعار المسؤولية في العمل

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اجتمع الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بمكتبه بالمسجد الحرام، بأصحاب الفضيلة والسعادة وكلاء الرئيس العام ومساعديهم.

وتفصيلاً، بدأ الدكتور "السديس" اللقاء بحمد الله والثناء عليه ثم الترحيب بالحضور، والشكر لولاة الأمر -حفظهم الله - على ما يبذلونه من غالٍ ونفيس في كل ما من شأنه خدمة الإسلام والمسلمين عامة وهذا الحرم والمسجد النبوي وقاصديهما خاصة.

وأشار إلى وجوب مراعاة ظروف هذه الجائحة والأخذ في الاعتبار والجد في تطبيق الإجراءات الاحترازية، مؤكدًا هذا للوكالات الميدانية، لافتًا إلى ما حققته المملكة من أرقام متميزة فيما يخص الذكاء الاصطناعي، مؤكدًا أهمية مواكبة العصر من وسائل تقنية، كما نبه إلى وجوب استشعار المسؤولية في العمل وضرورة التكاتف والتآزر مع الجميع في العمل، فلا مجال إلى التقصير وذلك سعيًا لإظهار الصورة المشرقة للخدمات المقدمة في الحرمين الشريفين، مما يعكس اهتمام قادة هذه البلاد بالقاصدين والزائرين.

ونبه "السديس" الوكالات النسائية بمواكبة كل ما من شأنه الارتقاء بمنظومة الخدمات النسائية في المسجد الحرام على شتى الأصعدة ولاسيما الجانب التقني.

واختتم الرئيس العام حديثه، بالتضرع إلى الله -عز وجل- أن يبارك في جهود الجميع وأن يجعل ما يقومون به في موازين أعمالهم الصالحة، وأن يكتب لهم الأجر والمثوبة أنه عزيز قدير.

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