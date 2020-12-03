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المغرب تسجل 4434 إصابة جديدة بكورونا و4029 في الأردن

الفيروس يداهم 625 مصابًا في لوكسمبورغ خلال 24 ساعة

سجلت المغرب 4434 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد 368624 إصابةً.

وأشارت وزارة الصحة المغربية، اليوم، إلى أنها سجلت 78 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 6063، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 318987.

فيما سجلت الأردن خلال الساعات الـ24 الماضية 4029 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 231237 إصابةً.

وأشارت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 173369 حالةً بعد تسجيل 4940 حالة إضافية، كما سجلت 55 حالة وفاة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 2909 حالات وفاة.

كما سجلت لوكسمبورغ خلال الساعات الـ24 الماضية، 625 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 36427 إصابةً.

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان لها اليوم، إلى أنها سجلت كذلك خمس حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 339 حالةً.

المغرب الأردن فيروس كورونا الجديد

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المغرب تسجل 4434 إصابة جديدة بكورونا و4029 في الأردن
سبق

سجلت المغرب 4434 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد 368624 إصابةً.

وأشارت وزارة الصحة المغربية، اليوم، إلى أنها سجلت 78 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 6063، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 318987.

فيما سجلت الأردن خلال الساعات الـ24 الماضية 4029 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 231237 إصابةً.

وأشارت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 173369 حالةً بعد تسجيل 4940 حالة إضافية، كما سجلت 55 حالة وفاة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 2909 حالات وفاة.

كما سجلت لوكسمبورغ خلال الساعات الـ24 الماضية، 625 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 36427 إصابةً.

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان لها اليوم، إلى أنها سجلت كذلك خمس حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 339 حالةً.

03 ديسمبر 2020 - 18 ربيع الآخر 1442
09:22 PM

المغرب تسجل 4434 إصابة جديدة بكورونا و4029 في الأردن

الفيروس يداهم 625 مصابًا في لوكسمبورغ خلال 24 ساعة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت المغرب 4434 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليبلغ العدد الإجمالي للمصابين منذ بدء الجائحة في البلاد 368624 إصابةً.

وأشارت وزارة الصحة المغربية، اليوم، إلى أنها سجلت 78 حالة وفاة بالفيروس، ليصل بذلك عدد الوفيات إلى 6063، فيما بلغ العدد الإجمالي لحالات الشفاء 318987.

فيما سجلت الأردن خلال الساعات الـ24 الماضية 4029 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 231237 إصابةً.

وأشارت وزارة الصحة الأردنية في بيان صحفي اليوم، إلى أن إجمالي عدد حالات الشفاء ارتفع إلى 173369 حالةً بعد تسجيل 4940 حالة إضافية، كما سجلت 55 حالة وفاة ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 2909 حالات وفاة.

كما سجلت لوكسمبورغ خلال الساعات الـ24 الماضية، 625 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى 36427 إصابةً.

وأشارت وزارة الصحة في لوكسمبورغ في بيان لها اليوم، إلى أنها سجلت كذلك خمس حالات وفاة جديدة ناجمة عن الإصابة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات إلى 339 حالةً.

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