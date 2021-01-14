النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد أغلى منزل في العالم.. للبيع ولكن السعر "جنوني"

استغرق بناء هذه الأسطورة 8 سنوات كاملة

تَحَوّل منزل أمريكي إلى محط اهتمام، مؤخرًا، بعدما قيل إنه معروض للبيع بسعر هو الأعلى في العالم؛ نظرًا لموقعه ومواصفاته المذهلة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية؛ فإن مساحة هذا المنزل الواقع في منطقة "بيلير" بولاية كاليفورنيا، تصل إلى 9754 مترًا مربعًا.

وذكر المصدر أن هذا المنزل بات معروضًا للبيع بعد نحو عقد على اكتمال بنائه، في منطقة مرتفعة وساحرة تحيطها الأشجار من كل جانب.

وذكرت التقارير الصحفية، أن السعر المطلوب لبيع هذا البيت الأسطوري في مدينة لوس أنجلوس هو 340 مليون دولار.

ويضم هذا البيت 21 غرفة نوم و42 حمامًا، ويقول الخبراء إن الأمر لا يتعلق بأغلى منزل في العالم فقط؛ بل بأغلى عقار شخصي في تاريخ الولايات المتحدة.

واستغرق بناء هذا البيت، واسمه "ذي ون"، ثماني سنوات كاملة، وشارك في الأشغال ما يزيد على 600 عامل.

وقامت شركة الهندسة، مؤخرًا، بنشر صور جديدة للبيت الذي اكتمل بناؤه، وهو من تصميم المهندس بول ماكلين؛ بينما كان التصميم الداخلي لكاثرين روتوندي.

Architectual Digest

ويضم البيت مرآبًا للسيارات يتسع لثلاثين سيارة، كما أنه مزود بخمسة مسابح وقاعة سينما بثلاثين مقعدًا.

ومن مزايا البيت الكبرى، الإطلالة على كافة أرجاء المنطقة؛ فضلًا عن تسلل الضوء وأشعة الشمس من كل صوب.

ويشكل السعر المطلوب لهذا البيت ضِعف ما بيع به أغلى بيت في أمريكا حتى الآن، وهو منزل في ولاية نيويورك وكان سعره عند حدود 137 مليون دولار سنة 2014.

الرئيسية/ محطات

اعلان
شاهد أغلى منزل في العالم.. للبيع ولكن السعر "جنوني"
سبق

تَحَوّل منزل أمريكي إلى محط اهتمام، مؤخرًا، بعدما قيل إنه معروض للبيع بسعر هو الأعلى في العالم؛ نظرًا لموقعه ومواصفاته المذهلة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية؛ فإن مساحة هذا المنزل الواقع في منطقة "بيلير" بولاية كاليفورنيا، تصل إلى 9754 مترًا مربعًا.

وذكر المصدر أن هذا المنزل بات معروضًا للبيع بعد نحو عقد على اكتمال بنائه، في منطقة مرتفعة وساحرة تحيطها الأشجار من كل جانب.

وذكرت التقارير الصحفية، أن السعر المطلوب لبيع هذا البيت الأسطوري في مدينة لوس أنجلوس هو 340 مليون دولار.

ويضم هذا البيت 21 غرفة نوم و42 حمامًا، ويقول الخبراء إن الأمر لا يتعلق بأغلى منزل في العالم فقط؛ بل بأغلى عقار شخصي في تاريخ الولايات المتحدة.

واستغرق بناء هذا البيت، واسمه "ذي ون"، ثماني سنوات كاملة، وشارك في الأشغال ما يزيد على 600 عامل.

وقامت شركة الهندسة، مؤخرًا، بنشر صور جديدة للبيت الذي اكتمل بناؤه، وهو من تصميم المهندس بول ماكلين؛ بينما كان التصميم الداخلي لكاثرين روتوندي.

Architectual Digest

ويضم البيت مرآبًا للسيارات يتسع لثلاثين سيارة، كما أنه مزود بخمسة مسابح وقاعة سينما بثلاثين مقعدًا.

ومن مزايا البيت الكبرى، الإطلالة على كافة أرجاء المنطقة؛ فضلًا عن تسلل الضوء وأشعة الشمس من كل صوب.

ويشكل السعر المطلوب لهذا البيت ضِعف ما بيع به أغلى بيت في أمريكا حتى الآن، وهو منزل في ولاية نيويورك وكان سعره عند حدود 137 مليون دولار سنة 2014.

14 يناير 2021 - 1 جمادى الآخر 1442
11:15 AM

شاهد أغلى منزل في العالم.. للبيع ولكن السعر "جنوني"

استغرق بناء هذه الأسطورة 8 سنوات كاملة

A A A
أيمن حسن - الرياض
3
3,775

تَحَوّل منزل أمريكي إلى محط اهتمام، مؤخرًا، بعدما قيل إنه معروض للبيع بسعر هو الأعلى في العالم؛ نظرًا لموقعه ومواصفاته المذهلة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية؛ فإن مساحة هذا المنزل الواقع في منطقة "بيلير" بولاية كاليفورنيا، تصل إلى 9754 مترًا مربعًا.

وذكر المصدر أن هذا المنزل بات معروضًا للبيع بعد نحو عقد على اكتمال بنائه، في منطقة مرتفعة وساحرة تحيطها الأشجار من كل جانب.

وذكرت التقارير الصحفية، أن السعر المطلوب لبيع هذا البيت الأسطوري في مدينة لوس أنجلوس هو 340 مليون دولار.

ويضم هذا البيت 21 غرفة نوم و42 حمامًا، ويقول الخبراء إن الأمر لا يتعلق بأغلى منزل في العالم فقط؛ بل بأغلى عقار شخصي في تاريخ الولايات المتحدة.

واستغرق بناء هذا البيت، واسمه "ذي ون"، ثماني سنوات كاملة، وشارك في الأشغال ما يزيد على 600 عامل.

وقامت شركة الهندسة، مؤخرًا، بنشر صور جديدة للبيت الذي اكتمل بناؤه، وهو من تصميم المهندس بول ماكلين؛ بينما كان التصميم الداخلي لكاثرين روتوندي.

Architectual Digest

ويضم البيت مرآبًا للسيارات يتسع لثلاثين سيارة، كما أنه مزود بخمسة مسابح وقاعة سينما بثلاثين مقعدًا.

ومن مزايا البيت الكبرى، الإطلالة على كافة أرجاء المنطقة؛ فضلًا عن تسلل الضوء وأشعة الشمس من كل صوب.

ويشكل السعر المطلوب لهذا البيت ضِعف ما بيع به أغلى بيت في أمريكا حتى الآن، وهو منزل في ولاية نيويورك وكان سعره عند حدود 137 مليون دولار سنة 2014.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,349
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,031
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
26,723
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,786

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة