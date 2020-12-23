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"صحة الشرقية" توقع مذكرة تفاهم مع "إيفاء" لتعزيز التعاون المشترك

انطلاقاً من الرؤية المشتركة بين الطرفين بأهمية المسؤلية الاجتماعية

وقعت ⁧صحة الشرقية، صباح أمس الثلاثاء، بمقر المديرية العامة للشئون الصحية بالمنطقة الشرقية، مذكرة تفاهم، مع جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة؛ بهدف التعاون بين الطرفين. بحضور مدير عام صحة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي، ومدير عام جمعية⁧ إيفاء، رنا طيبة.

وجاءت المذكرة انطلاقاً من الرؤية المشتركة بين الطرفين بأهمية المسؤولية الاجتماعية، لاسيما في الجانب الصحي التوعوي لتعزيز التعاون المشترك من خلال تقديم البرامج التأهيلية كافة، من جلسات العلاج الطبيعي، والوظيفي، واضطرابات النطق، وجلسات تعديل السلوك، وجلسات صيانة الأطراف الصناعية، وجلسات صيانة الفرشات الطبية، إضافة إلى طرق العناية بالأحذية لمرضى السكري.

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"صحة الشرقية" توقع مذكرة تفاهم مع "إيفاء" لتعزيز التعاون المشترك
سبق

وقعت ⁧صحة الشرقية، صباح أمس الثلاثاء، بمقر المديرية العامة للشئون الصحية بالمنطقة الشرقية، مذكرة تفاهم، مع جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة؛ بهدف التعاون بين الطرفين. بحضور مدير عام صحة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي، ومدير عام جمعية⁧ إيفاء، رنا طيبة.

وجاءت المذكرة انطلاقاً من الرؤية المشتركة بين الطرفين بأهمية المسؤولية الاجتماعية، لاسيما في الجانب الصحي التوعوي لتعزيز التعاون المشترك من خلال تقديم البرامج التأهيلية كافة، من جلسات العلاج الطبيعي، والوظيفي، واضطرابات النطق، وجلسات تعديل السلوك، وجلسات صيانة الأطراف الصناعية، وجلسات صيانة الفرشات الطبية، إضافة إلى طرق العناية بالأحذية لمرضى السكري.

23 ديسمبر 2020 - 8 جمادى الأول 1442
02:46 PM

"صحة الشرقية" توقع مذكرة تفاهم مع "إيفاء" لتعزيز التعاون المشترك

انطلاقاً من الرؤية المشتركة بين الطرفين بأهمية المسؤلية الاجتماعية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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وقعت ⁧صحة الشرقية، صباح أمس الثلاثاء، بمقر المديرية العامة للشئون الصحية بالمنطقة الشرقية، مذكرة تفاهم، مع جمعية إيفاء لرعاية ذوي الإعاقة؛ بهدف التعاون بين الطرفين. بحضور مدير عام صحة الشرقية الدكتور إبراهيم العريفي، ومدير عام جمعية⁧ إيفاء، رنا طيبة.

وجاءت المذكرة انطلاقاً من الرؤية المشتركة بين الطرفين بأهمية المسؤولية الاجتماعية، لاسيما في الجانب الصحي التوعوي لتعزيز التعاون المشترك من خلال تقديم البرامج التأهيلية كافة، من جلسات العلاج الطبيعي، والوظيفي، واضطرابات النطق، وجلسات تعديل السلوك، وجلسات صيانة الأطراف الصناعية، وجلسات صيانة الفرشات الطبية، إضافة إلى طرق العناية بالأحذية لمرضى السكري.

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