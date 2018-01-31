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دعوة للإبلاغ.. 12500 جولة رقابية على المنشآت وقصور الأفراح بحائل

لتطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الاحترازية للحد من "كورونا"

نفّذت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها، خلال شهر يناير الحالي، 12500 جولة رقابية على المنشآت والمحال والمراكز التجارية وقصور الأفراح؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكّدت الأمانة حرصها على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين بالمنطقة، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أيّ مخالفات للإجراءات الاحترازية عبر الاتصال على الرقم (940) أو عبر تطبيق "بلدي 940".

أمانة منطقة حائل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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دعوة للإبلاغ.. 12500 جولة رقابية على المنشآت وقصور الأفراح بحائل
سبق

نفّذت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها، خلال شهر يناير الحالي، 12500 جولة رقابية على المنشآت والمحال والمراكز التجارية وقصور الأفراح؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكّدت الأمانة حرصها على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين بالمنطقة، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أيّ مخالفات للإجراءات الاحترازية عبر الاتصال على الرقم (940) أو عبر تطبيق "بلدي 940".

31 يناير 2021 - 18 جمادى الآخر 1442
12:32 PM

دعوة للإبلاغ.. 12500 جولة رقابية على المنشآت وقصور الأفراح بحائل

لتطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الاحترازية للحد من "كورونا"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - حائل
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نفّذت أمانة منطقة حائل والبلديات التابعة لها، خلال شهر يناير الحالي، 12500 جولة رقابية على المنشآت والمحال والمراكز التجارية وقصور الأفراح؛ للتأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية وتعزيز الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأكّدت الأمانة حرصها على سلامة وصحة المواطنين والمقيمين بالمنطقة، داعية الجميع إلى الإبلاغ عن أيّ مخالفات للإجراءات الاحترازية عبر الاتصال على الرقم (940) أو عبر تطبيق "بلدي 940".

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