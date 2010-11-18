"تعليم عسير" يدشن برنامج "تجهيز" لتنظيم صرف الأثاث المدرسي

خصصت صفحة لكل مدرسة لرصد احتياجاتها وترتيب أولوية التنفيذ

افتتح مدير عام التعليم في منطقة عسير جلوي آل كركمان، صباح اليوم الأحد، برنامج "تجهيز"، والذي صممه مشرف التجهيزات المدرسية سعيد مفرح الشبلي، وذلك بحضور مساعد المدير العام للشؤون المدرسية عبدالرحمن عوضة.

وفي التفاصيل، يهتم البرنامج بتنظيم صرف الأثاث المدرسي، ويتم من خلاله إدخال طلبات المدارس، إذ تم تخصيص صفحة لكل مدرسة لرصد احتياجها، ترتيب أولوية الصرف، فضلاً عن قياس أداء الموظفين بقسم التجهيزات، وإنجاز عمل المشرفين، وتسجيل زياراتهم للمدارس، فيما تم عمل مستخدم (يوزر) خاص بكل موظف.

يُذكر أن "برنامج تجهيز" في فكرته وبرمجته وتحديثه من الجهود الذاتية لقسم التجهيزات المدرسية بتعليم المنطقة، وسبق أن تم عرضه على وزارة التعليم في لقاء مرئي إذ نال استحسان المسؤولين في الوزارة وبعض إدارات التعليم، واستفادت منه بعض الإدارات.