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رئيس الهلال الأحمر يتفقد مراكز الهلال الأحمر في العاصمة المقدسة

اطلع على التجهيزات والآليات التي تم تجهيزها للخدمة الإسعافية لشهر رمضان

تفقّد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسى المراكز الإسعافية بالعاصمة والحرم المكي الشريف، يرافقه مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور مصطفي بن جميل بلجون، ومدير عام الحج والعمرة بالهيئة الدكتور خالد بن سالم الحبشي، وعدد من القيادات الفنية والادارية العليا بالهيئة.

واستهلّ الدكتور "العويسى" الزيارة التفقدية بمركز اسعاف كدي، حيث اطلع على التجهيزات والآليات التي تم تجهيزها للخدمة الإسعافية لشهر رمضان المبارك، بعد ذلك اتجه إلى الحرم المكي الشريف، وتفقد جاهزية الأطقم الإسعافية والمتطوعين بالحرم؛ للوقوف على جاهزية الفرق الإسعافية والتطوعية، والاطلاع على آليات العمل وسير العمل والخدمات المقدمة للمصلين والمعتمرين.

كما زار الدكتور "العويسي" عدداً من المراكز في العاصمة المقدسة والمراكز المحيطة بالحرم المكي، وشدد خلال جولاته على أهمية تضافر الجهود لخدمة المصلين والمعتمرين بشهر رمضان الكريم، والتعاون مع جميع الجهات العاملة للوصول إلى تطلعات ولاة الأمر بما يحقق لهم الراحة والطمأنينة.

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رئيس الهلال الأحمر يتفقد مراكز الهلال الأحمر في العاصمة المقدسة
سبق

تفقّد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسى المراكز الإسعافية بالعاصمة والحرم المكي الشريف، يرافقه مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور مصطفي بن جميل بلجون، ومدير عام الحج والعمرة بالهيئة الدكتور خالد بن سالم الحبشي، وعدد من القيادات الفنية والادارية العليا بالهيئة.

واستهلّ الدكتور "العويسى" الزيارة التفقدية بمركز اسعاف كدي، حيث اطلع على التجهيزات والآليات التي تم تجهيزها للخدمة الإسعافية لشهر رمضان المبارك، بعد ذلك اتجه إلى الحرم المكي الشريف، وتفقد جاهزية الأطقم الإسعافية والمتطوعين بالحرم؛ للوقوف على جاهزية الفرق الإسعافية والتطوعية، والاطلاع على آليات العمل وسير العمل والخدمات المقدمة للمصلين والمعتمرين.

كما زار الدكتور "العويسي" عدداً من المراكز في العاصمة المقدسة والمراكز المحيطة بالحرم المكي، وشدد خلال جولاته على أهمية تضافر الجهود لخدمة المصلين والمعتمرين بشهر رمضان الكريم، والتعاون مع جميع الجهات العاملة للوصول إلى تطلعات ولاة الأمر بما يحقق لهم الراحة والطمأنينة.

06 مايو 2021 - 24 رمضان 1442
02:30 PM

رئيس الهلال الأحمر يتفقد مراكز الهلال الأحمر في العاصمة المقدسة

اطلع على التجهيزات والآليات التي تم تجهيزها للخدمة الإسعافية لشهر رمضان

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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تفقّد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور جلال العويسى المراكز الإسعافية بالعاصمة والحرم المكي الشريف، يرافقه مدير عام فرع الهيئة بالمنطقة الدكتور مصطفي بن جميل بلجون، ومدير عام الحج والعمرة بالهيئة الدكتور خالد بن سالم الحبشي، وعدد من القيادات الفنية والادارية العليا بالهيئة.

واستهلّ الدكتور "العويسى" الزيارة التفقدية بمركز اسعاف كدي، حيث اطلع على التجهيزات والآليات التي تم تجهيزها للخدمة الإسعافية لشهر رمضان المبارك، بعد ذلك اتجه إلى الحرم المكي الشريف، وتفقد جاهزية الأطقم الإسعافية والمتطوعين بالحرم؛ للوقوف على جاهزية الفرق الإسعافية والتطوعية، والاطلاع على آليات العمل وسير العمل والخدمات المقدمة للمصلين والمعتمرين.

كما زار الدكتور "العويسي" عدداً من المراكز في العاصمة المقدسة والمراكز المحيطة بالحرم المكي، وشدد خلال جولاته على أهمية تضافر الجهود لخدمة المصلين والمعتمرين بشهر رمضان الكريم، والتعاون مع جميع الجهات العاملة للوصول إلى تطلعات ولاة الأمر بما يحقق لهم الراحة والطمأنينة.

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