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الفيفا يؤكد عدم اعترافه ببطولة دوري السوبر الأوروبي

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحادات القارية الستة في بيان رسمي، أنه سيحرم أي ناد أو لاعب يشارك في أي بطولة خارج إشرافه، من الاشتراك في البطولات التي ينظمها.

وجاء في البيان: "في ضوء تكهُّنات إعلامية ظهرت أخيرًا وتتعلق بتأسيس بعض الأندية الأوروبية بطولة (دوري السوبر الأوروبي) يودّ فيفا والاتحادات القارية الستة أن يؤكدوا من جديد وبكل حزم أن فيفا والاتحادات القارية الستة لن يعترفوا بأي بطولة من هذا القبيل. ونتيجة لذلك لن يسمح لأي ناد أو لاعب مشارك في مثل هذه المسابقة بالمشاركة في البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي أو الاتحادات القارية".

وأوضح البيان أنه: "وفقًا لقوانين الفيفا والاتحادات القارية، فإن جميع المسابقات يجب تنظيمها أو الاعتراف بها من قبل الهيئة المقابلة على كل مستوى، من جانب الفيفا عالميًّا، ومن قبل الكونفدراليات على المستوى القاري. وفي هذا الصدد تعترف الاتحادات القارية ببطولة كأس العالم للأندية، بشكلها الحالي والجديد، باعتبارها المنافسة العالمية الوحيدة للأندية، ويعترف الفيفا بمسابقات الأندية التي تنظمها الكونفدراليات باعتبارها المنافسات القارية الوحيدة".

وأكد البيان أن: "كرة القدم لها تاريخ طويل ومزدهر بفضل هذه المبادئ. النتائج التي تخرج من أرض الملعب هي التي يجب أن تحدد دائمًا المشاركة في المسابقات العالمية والقارية".

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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الفيفا يؤكد عدم اعترافه ببطولة دوري السوبر الأوروبي
سبق

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحادات القارية الستة في بيان رسمي، أنه سيحرم أي ناد أو لاعب يشارك في أي بطولة خارج إشرافه، من الاشتراك في البطولات التي ينظمها.

وجاء في البيان: "في ضوء تكهُّنات إعلامية ظهرت أخيرًا وتتعلق بتأسيس بعض الأندية الأوروبية بطولة (دوري السوبر الأوروبي) يودّ فيفا والاتحادات القارية الستة أن يؤكدوا من جديد وبكل حزم أن فيفا والاتحادات القارية الستة لن يعترفوا بأي بطولة من هذا القبيل. ونتيجة لذلك لن يسمح لأي ناد أو لاعب مشارك في مثل هذه المسابقة بالمشاركة في البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي أو الاتحادات القارية".

وأوضح البيان أنه: "وفقًا لقوانين الفيفا والاتحادات القارية، فإن جميع المسابقات يجب تنظيمها أو الاعتراف بها من قبل الهيئة المقابلة على كل مستوى، من جانب الفيفا عالميًّا، ومن قبل الكونفدراليات على المستوى القاري. وفي هذا الصدد تعترف الاتحادات القارية ببطولة كأس العالم للأندية، بشكلها الحالي والجديد، باعتبارها المنافسة العالمية الوحيدة للأندية، ويعترف الفيفا بمسابقات الأندية التي تنظمها الكونفدراليات باعتبارها المنافسات القارية الوحيدة".

وأكد البيان أن: "كرة القدم لها تاريخ طويل ومزدهر بفضل هذه المبادئ. النتائج التي تخرج من أرض الملعب هي التي يجب أن تحدد دائمًا المشاركة في المسابقات العالمية والقارية".

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
09:05 PM

الفيفا يؤكد عدم اعترافه ببطولة دوري السوبر الأوروبي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحادات القارية الستة في بيان رسمي، أنه سيحرم أي ناد أو لاعب يشارك في أي بطولة خارج إشرافه، من الاشتراك في البطولات التي ينظمها.

وجاء في البيان: "في ضوء تكهُّنات إعلامية ظهرت أخيرًا وتتعلق بتأسيس بعض الأندية الأوروبية بطولة (دوري السوبر الأوروبي) يودّ فيفا والاتحادات القارية الستة أن يؤكدوا من جديد وبكل حزم أن فيفا والاتحادات القارية الستة لن يعترفوا بأي بطولة من هذا القبيل. ونتيجة لذلك لن يسمح لأي ناد أو لاعب مشارك في مثل هذه المسابقة بالمشاركة في البطولات التي ينظمها الاتحاد الدولي أو الاتحادات القارية".

وأوضح البيان أنه: "وفقًا لقوانين الفيفا والاتحادات القارية، فإن جميع المسابقات يجب تنظيمها أو الاعتراف بها من قبل الهيئة المقابلة على كل مستوى، من جانب الفيفا عالميًّا، ومن قبل الكونفدراليات على المستوى القاري. وفي هذا الصدد تعترف الاتحادات القارية ببطولة كأس العالم للأندية، بشكلها الحالي والجديد، باعتبارها المنافسة العالمية الوحيدة للأندية، ويعترف الفيفا بمسابقات الأندية التي تنظمها الكونفدراليات باعتبارها المنافسات القارية الوحيدة".

وأكد البيان أن: "كرة القدم لها تاريخ طويل ومزدهر بفضل هذه المبادئ. النتائج التي تخرج من أرض الملعب هي التي يجب أن تحدد دائمًا المشاركة في المسابقات العالمية والقارية".

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