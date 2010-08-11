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تعرّف على طقس مكة والمشاعر المقدسة خلال الساعات القادمة

الأرصاد توضّح درجات الحرارة إضافة إلى أجواء المدينة وجدة

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس (غائمة جزئيًّا) على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة، و(صحوة) على المدينة المنورة.

وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، بأن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 33 درجة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 15- 45 كيلو مترًا في الساعة، قد تصل إلى أكثر من ذلك بسبب التيارات الهابطة؛ بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 34 درجة، وحركة الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15- 38 كيلو مترًا في الساعة.

وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 34 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 18- 40 كيلو مترًا في الساعة؛ فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 33 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 18- 45 كيلو مترًا في الساعة، وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 33 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 18- 45 كيلو مترًا في الساعة.

وبلغت درجة الحرارة في جدة 36 درجة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 18- 42 كيلو مترًا في الساعة.

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تعرّف على طقس مكة والمشاعر المقدسة خلال الساعات القادمة
سبق

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس (غائمة جزئيًّا) على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة، و(صحوة) على المدينة المنورة.

وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، بأن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 33 درجة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 15- 45 كيلو مترًا في الساعة، قد تصل إلى أكثر من ذلك بسبب التيارات الهابطة؛ بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 34 درجة، وحركة الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15- 38 كيلو مترًا في الساعة.

وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 34 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 18- 40 كيلو مترًا في الساعة؛ فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 33 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 18- 45 كيلو مترًا في الساعة، وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 33 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 18- 45 كيلو مترًا في الساعة.

وبلغت درجة الحرارة في جدة 36 درجة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 18- 42 كيلو مترًا في الساعة.

11 أغسطس 2019 - 10 ذو الحجة 1440
12:28 PM

تعرّف على طقس مكة والمشاعر المقدسة خلال الساعات القادمة

الأرصاد توضّح درجات الحرارة إضافة إلى أجواء المدينة وجدة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - منى
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توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة خلال الساعات القادمة، أن تكون حالة الطقس (غائمة جزئيًّا) على مكة المكرمة والمشاعر المقدسة وجدة، و(صحوة) على المدينة المنورة.

وأفادت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، بأن درجة الحرارة حاليًا في مكة المكرمة 33 درجة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 15- 45 كيلو مترًا في الساعة، قد تصل إلى أكثر من ذلك بسبب التيارات الهابطة؛ بينما وصلت درجة الحرارة في المدينة المنورة إلى 34 درجة، وحركة الرياح غربية إلى جنوبية غربية، بسرعة 15- 38 كيلو مترًا في الساعة.

وفي مشعر عرفات بلغت درجة الحرارة 34 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 18- 40 كيلو مترًا في الساعة؛ فيما وصلت درجة الحرارة في مشعر منى 33 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 18- 45 كيلو مترًا في الساعة، وفي مشعر مزدلفة وصلت درجة الحرارة 33 درجة، وحركة الرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 18- 45 كيلو مترًا في الساعة.

وبلغت درجة الحرارة في جدة 36 درجة، والرياح جنوبية غربية إلى غربية، بسرعة 18- 42 كيلو مترًا في الساعة.

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