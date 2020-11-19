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قفزة حادة.. "كورونا" يصيب 36176 إيطالياً في يوم واحد

الفيروس أودى بحياة 653 مريضاً في نفس الفترة

سجلت إيطاليا 36176 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19"، ارتفاعاً من 34283 أمس؛ ما يشير إلى قفزة يومية حادة في عدد الإصابات.

وبينت وزارة الصحة الإيطالية اليوم (الخميس)، أن عدد الوفيات الجديدة المرتبطة بالجائحة بلغ 653 حالةً، انخفاضاً من 753 أمس.

فيروس كورونا الجديد إيطاليا

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قفزة حادة.. "كورونا" يصيب 36176 إيطالياً في يوم واحد
سبق

سجلت إيطاليا 36176 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19"، ارتفاعاً من 34283 أمس؛ ما يشير إلى قفزة يومية حادة في عدد الإصابات.

وبينت وزارة الصحة الإيطالية اليوم (الخميس)، أن عدد الوفيات الجديدة المرتبطة بالجائحة بلغ 653 حالةً، انخفاضاً من 753 أمس.

19 نوفمبر 2020 - 4 ربيع الآخر 1442
09:36 PM

قفزة حادة.. "كورونا" يصيب 36176 إيطالياً في يوم واحد

الفيروس أودى بحياة 653 مريضاً في نفس الفترة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - روما
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سجلت إيطاليا 36176 إصابة جديدة بمرض "كوفيد-19"، ارتفاعاً من 34283 أمس؛ ما يشير إلى قفزة يومية حادة في عدد الإصابات.

وبينت وزارة الصحة الإيطالية اليوم (الخميس)، أن عدد الوفيات الجديدة المرتبطة بالجائحة بلغ 653 حالةً، انخفاضاً من 753 أمس.

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