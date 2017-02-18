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"يوم بدينا".. مدارس الزلفي تتهيأ للاحتفاء بيوم التأسيس "5 دقائق تاريخ وأزياء"

فعاليات تنطلق يومي الأحد والاثنين المقبلين تراعي الاحترازات والتدابير الصحية

تحتفل مدارس تعليم الزلفي بيوم التأسيس تحت شعار "يوم بدينا"، وفق البرامج والفعاليات المعتمدة، على أن يكون الاحتفاء يومي الأحد والاثنين الموافقين 19 و20 من شهر رجب، مع مراعاة كل التدابير الوقائية والإجراءات الصحية المتبعة للحد من انتشار "كورونا".

ووجّه مدير تعليم الزلفي محمد بن عبدالله الطريقي، جميع مدارس المحافظة بالاحتفاء بيوم التأسيس بناءً على الأمر الملكي الكريم القاضي بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة وبناءً على تعميم وزير التعليم.

وأكد "الطريقي" تخصيص ‏الخمس دقائق الأولى من الحصص الدراسية للتحدث عن تاريخ الدولة السعودية الأولى، ‏بالإضافة إلى إحياء الموروث التقليدي للأزياء في عهد الدولة السعودية الأولى.

تعليم الزلفي يوم التأسيس

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"يوم بدينا".. مدارس الزلفي تتهيأ للاحتفاء بيوم التأسيس "5 دقائق تاريخ وأزياء"
سبق

تحتفل مدارس تعليم الزلفي بيوم التأسيس تحت شعار "يوم بدينا"، وفق البرامج والفعاليات المعتمدة، على أن يكون الاحتفاء يومي الأحد والاثنين الموافقين 19 و20 من شهر رجب، مع مراعاة كل التدابير الوقائية والإجراءات الصحية المتبعة للحد من انتشار "كورونا".

ووجّه مدير تعليم الزلفي محمد بن عبدالله الطريقي، جميع مدارس المحافظة بالاحتفاء بيوم التأسيس بناءً على الأمر الملكي الكريم القاضي بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة وبناءً على تعميم وزير التعليم.

وأكد "الطريقي" تخصيص ‏الخمس دقائق الأولى من الحصص الدراسية للتحدث عن تاريخ الدولة السعودية الأولى، ‏بالإضافة إلى إحياء الموروث التقليدي للأزياء في عهد الدولة السعودية الأولى.

18 فبراير 2022 - 17 رجب 1443
03:53 PM

"يوم بدينا".. مدارس الزلفي تتهيأ للاحتفاء بيوم التأسيس "5 دقائق تاريخ وأزياء"

فعاليات تنطلق يومي الأحد والاثنين المقبلين تراعي الاحترازات والتدابير الصحية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تحتفل مدارس تعليم الزلفي بيوم التأسيس تحت شعار "يوم بدينا"، وفق البرامج والفعاليات المعتمدة، على أن يكون الاحتفاء يومي الأحد والاثنين الموافقين 19 و20 من شهر رجب، مع مراعاة كل التدابير الوقائية والإجراءات الصحية المتبعة للحد من انتشار "كورونا".

ووجّه مدير تعليم الزلفي محمد بن عبدالله الطريقي، جميع مدارس المحافظة بالاحتفاء بيوم التأسيس بناءً على الأمر الملكي الكريم القاضي بأن يكون يوم 22 فبراير من كل عام يومًا لذكرى تأسيس الدولة وبناءً على تعميم وزير التعليم.

وأكد "الطريقي" تخصيص ‏الخمس دقائق الأولى من الحصص الدراسية للتحدث عن تاريخ الدولة السعودية الأولى، ‏بالإضافة إلى إحياء الموروث التقليدي للأزياء في عهد الدولة السعودية الأولى.

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بالأرقام

200 مليار دولار ..

200 مليار دولار ..

04 فبراير
10,130
142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
15,542
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
14,196
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
15,155

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