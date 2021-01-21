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2 تحت الصفر.. هذه المدينة سجّلت أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

المركز الوطني للأرصاد: ذروة الانخفاض في درجات الحرارة اليوم وغداً

سجّلت #طريف فجر اليوم أدنى درجة حرارة في المملكة، حيث تجاوزت (2ْ) درجة مئوية تحت الصفر وفق المركز الوطني للأرصاد.

وكان المركز قد كشف أمس أن ذروة الانخفاض في درجات الحرارة ستكون فجر اليوم الخميس وغداً الجمعة، خاصة على مناطق شمال ووسط المملكة.


وقال المركز: يشتد نشاط الرياح وقد تؤدي إلى العواصف الترابية على شمال ووسط المملكة، ومن ثم تمتد إلى مناطق جنوب وغرب المملكة الخميس والجمعة.

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2 تحت الصفر.. هذه المدينة سجّلت أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم
سبق

سجّلت #طريف فجر اليوم أدنى درجة حرارة في المملكة، حيث تجاوزت (2ْ) درجة مئوية تحت الصفر وفق المركز الوطني للأرصاد.

وكان المركز قد كشف أمس أن ذروة الانخفاض في درجات الحرارة ستكون فجر اليوم الخميس وغداً الجمعة، خاصة على مناطق شمال ووسط المملكة.


وقال المركز: يشتد نشاط الرياح وقد تؤدي إلى العواصف الترابية على شمال ووسط المملكة، ومن ثم تمتد إلى مناطق جنوب وغرب المملكة الخميس والجمعة.

21 يناير 2021 - 8 جمادى الآخر 1442
10:37 AM

2 تحت الصفر.. هذه المدينة سجّلت أدنى درجة حرارة بالمملكة اليوم

المركز الوطني للأرصاد: ذروة الانخفاض في درجات الحرارة اليوم وغداً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجّلت #طريف فجر اليوم أدنى درجة حرارة في المملكة، حيث تجاوزت (2ْ) درجة مئوية تحت الصفر وفق المركز الوطني للأرصاد.

وكان المركز قد كشف أمس أن ذروة الانخفاض في درجات الحرارة ستكون فجر اليوم الخميس وغداً الجمعة، خاصة على مناطق شمال ووسط المملكة.


وقال المركز: يشتد نشاط الرياح وقد تؤدي إلى العواصف الترابية على شمال ووسط المملكة، ومن ثم تمتد إلى مناطق جنوب وغرب المملكة الخميس والجمعة.

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