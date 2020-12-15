قوات أمن المنشآت تحتفل بتخريج 1921 من الدورات التأهيلية

في مراكز "المنطقة الشرقية ومكة المكرّمة ومحافظة جدة"

شهد قائد قوات أمن المنشآت المكلف، اللواء عبدالله بن سعد العتيبي، حفل تخريج عدد من الدورات التدريبية التأهيلية، بمعهد تدريب القوات بالرياض ومعهد تدريب قوات أمن وحماية المنشآت بالمنطقة الشرقية ومركز تدريب القوات في مكة المكرّمة ومركز تدريب القوات في محافظة جدة، بلغ عددهم 1921 خريجاً.

وأقيم الحفل تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

ونقل اللواء "العتيبي"، في كلمة له، تهنئة الأمير عبدالعزيز بن سعود، للخريجين من قطاعي "أمن المنشآت والقوات الخاصة للأمن البيئي" الذين تم تخريجهم في معاهد ومراكز التدريب التابعة لقوات أمن المنشآت، مؤكداً ما تحظى به برامج تدريب منسوبي القوات من اهتمام ودعم غير محدود من الوزير.

وأعرب قائد قوات أمن المنشآت المكلف، عن اعتزازه بما تحقق من نتائج في التدريب الميداني والتعليم النظري الذي اشتمل على أحدث المناهج الأمنية، التي تهيئ رجل الأمن للعمل في ميادين الشرف بكل مهنية واقتدار للذود عن بلادنا والحفاظ على أمنها، مهنئاً الخريجين وأولياء أمورهم بهذه المناسبة.