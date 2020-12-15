النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

قوات أمن المنشآت تحتفل بتخريج 1921 من الدورات التأهيلية

في مراكز "المنطقة الشرقية ومكة المكرّمة ومحافظة جدة"

شهد قائد قوات أمن المنشآت المكلف، اللواء عبدالله بن سعد العتيبي، حفل تخريج عدد من الدورات التدريبية التأهيلية، بمعهد تدريب القوات بالرياض ومعهد تدريب قوات أمن وحماية المنشآت بالمنطقة الشرقية ومركز تدريب القوات في مكة المكرّمة ومركز تدريب القوات في محافظة جدة، بلغ عددهم 1921 خريجاً.

وأقيم الحفل تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

ونقل اللواء "العتيبي"، في كلمة له، تهنئة الأمير عبدالعزيز بن سعود، للخريجين من قطاعي "أمن المنشآت والقوات الخاصة للأمن البيئي" الذين تم تخريجهم في معاهد ومراكز التدريب التابعة لقوات أمن المنشآت، مؤكداً ما تحظى به برامج تدريب منسوبي القوات من اهتمام ودعم غير محدود من الوزير.

وأعرب قائد قوات أمن المنشآت المكلف، عن اعتزازه بما تحقق من نتائج في التدريب الميداني والتعليم النظري الذي اشتمل على أحدث المناهج الأمنية، التي تهيئ رجل الأمن للعمل في ميادين الشرف بكل مهنية واقتدار للذود عن بلادنا والحفاظ على أمنها، مهنئاً الخريجين وأولياء أمورهم بهذه المناسبة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
قوات أمن المنشآت تحتفل بتخريج 1921 من الدورات التأهيلية
سبق

شهد قائد قوات أمن المنشآت المكلف، اللواء عبدالله بن سعد العتيبي، حفل تخريج عدد من الدورات التدريبية التأهيلية، بمعهد تدريب القوات بالرياض ومعهد تدريب قوات أمن وحماية المنشآت بالمنطقة الشرقية ومركز تدريب القوات في مكة المكرّمة ومركز تدريب القوات في محافظة جدة، بلغ عددهم 1921 خريجاً.

وأقيم الحفل تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

ونقل اللواء "العتيبي"، في كلمة له، تهنئة الأمير عبدالعزيز بن سعود، للخريجين من قطاعي "أمن المنشآت والقوات الخاصة للأمن البيئي" الذين تم تخريجهم في معاهد ومراكز التدريب التابعة لقوات أمن المنشآت، مؤكداً ما تحظى به برامج تدريب منسوبي القوات من اهتمام ودعم غير محدود من الوزير.

وأعرب قائد قوات أمن المنشآت المكلف، عن اعتزازه بما تحقق من نتائج في التدريب الميداني والتعليم النظري الذي اشتمل على أحدث المناهج الأمنية، التي تهيئ رجل الأمن للعمل في ميادين الشرف بكل مهنية واقتدار للذود عن بلادنا والحفاظ على أمنها، مهنئاً الخريجين وأولياء أمورهم بهذه المناسبة.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
01:13 PM

قوات أمن المنشآت تحتفل بتخريج 1921 من الدورات التأهيلية

في مراكز "المنطقة الشرقية ومكة المكرّمة ومحافظة جدة"

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
635

شهد قائد قوات أمن المنشآت المكلف، اللواء عبدالله بن سعد العتيبي، حفل تخريج عدد من الدورات التدريبية التأهيلية، بمعهد تدريب القوات بالرياض ومعهد تدريب قوات أمن وحماية المنشآت بالمنطقة الشرقية ومركز تدريب القوات في مكة المكرّمة ومركز تدريب القوات في محافظة جدة، بلغ عددهم 1921 خريجاً.

وأقيم الحفل تحت رعاية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية.

ونقل اللواء "العتيبي"، في كلمة له، تهنئة الأمير عبدالعزيز بن سعود، للخريجين من قطاعي "أمن المنشآت والقوات الخاصة للأمن البيئي" الذين تم تخريجهم في معاهد ومراكز التدريب التابعة لقوات أمن المنشآت، مؤكداً ما تحظى به برامج تدريب منسوبي القوات من اهتمام ودعم غير محدود من الوزير.

وأعرب قائد قوات أمن المنشآت المكلف، عن اعتزازه بما تحقق من نتائج في التدريب الميداني والتعليم النظري الذي اشتمل على أحدث المناهج الأمنية، التي تهيئ رجل الأمن للعمل في ميادين الشرف بكل مهنية واقتدار للذود عن بلادنا والحفاظ على أمنها، مهنئاً الخريجين وأولياء أمورهم بهذه المناسبة.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,605
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,568
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,559
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,047

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

شاب عشريني.. والدنيا علَّمتني..!!

ماجد الحربي
التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

التنمُّر.. والتنمُّر الإلكتروني!

سارة الجهني
عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عندما يتعطل الإنترنت.. ما مصير الطلبة؟

عبدالرحمن المرشد
فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

فوترة ضريبية إلكترونية تكافح الاقتصاد الخفي والتستر

حواء القرني
فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

فرصة تاريخية لإنقاذ يمن العروبة

علي آل شرمة
عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

عقارات الدولة.. إنجازات تُذكر فتشكر

نايف الحربي
نجدي في رجال ألمع

نجدي في رجال ألمع

حسن آل عمير
الجار والأربعون ديكًا..!

الجار والأربعون ديكًا..!

عبدالغني الشيخ
خطط على الهامش

خطط على الهامش

مها الجبر
زوجتي.. مديري العام!!

زوجتي.. مديري العام!!

غسان محمد عسيلان

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة