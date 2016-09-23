النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

رئيس المجلس العربي للطفولة: المملكة رائدة في مجال البحث العلمي

قال: على الدول العربية أن تستفيد من بعضها في هذا المجال

أعرب الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية عن فخره واعتزازه بفوز باحثين سعوديين بالجائزة الأولى في فعاليات جائزة الملك عبدالعزيز للبحوث العلمية في دورتها الثانية، لافتاً النظر إلى أن جميع الدول العربية ستستفيد من هذه البحوث خاصة أن المجلس سينشرها كافة حتى التي لم تفز بهدف الاستفادة العامة منها.

وقال في تصريح لـ "واس" على هامش فعاليات جائزة الملك عبدالعزيز للبحوث العلمية: لقد حان الوقت لمراجعة البحوث في مجال الطفولة في القطاعات الحكومية والمنظمات المحلية والعالمية للبحث عن حلول تسهم في دعم العملية التعليمية خاصة أن التعليم عن بعد والتعليم المدمج لم يكن متوفراً في معظم الدول العربية.

وأكد أن المملكة العربية السعودية رائدة في المجال البحثي والتعليمي، داعياً الدول العربية إلى الاستفادة من بعضها البعض في مجال البحث العلمي، مشيراً إلى أن تفوق الباحثين السعوديين أمر مهم ومتوافق مع رؤية ٢٠٣٠ م.


وأشار رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية إلى أن المجلس العربي للطفولة والتنمية أسس حقوق الطفل في الثمانينات ومنذ إنشائها كان هدفها الرئيس حماية حقوق الطفل ودمجه ومشاركته وتنميته، مشدداً على أن دوره الآن تطويرها؛ لتتواكب مع العصر الجديد.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
رئيس المجلس العربي للطفولة: المملكة رائدة في مجال البحث العلمي
سبق

أعرب الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية عن فخره واعتزازه بفوز باحثين سعوديين بالجائزة الأولى في فعاليات جائزة الملك عبدالعزيز للبحوث العلمية في دورتها الثانية، لافتاً النظر إلى أن جميع الدول العربية ستستفيد من هذه البحوث خاصة أن المجلس سينشرها كافة حتى التي لم تفز بهدف الاستفادة العامة منها.

وقال في تصريح لـ "واس" على هامش فعاليات جائزة الملك عبدالعزيز للبحوث العلمية: لقد حان الوقت لمراجعة البحوث في مجال الطفولة في القطاعات الحكومية والمنظمات المحلية والعالمية للبحث عن حلول تسهم في دعم العملية التعليمية خاصة أن التعليم عن بعد والتعليم المدمج لم يكن متوفراً في معظم الدول العربية.

وأكد أن المملكة العربية السعودية رائدة في المجال البحثي والتعليمي، داعياً الدول العربية إلى الاستفادة من بعضها البعض في مجال البحث العلمي، مشيراً إلى أن تفوق الباحثين السعوديين أمر مهم ومتوافق مع رؤية ٢٠٣٠ م.


وأشار رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية إلى أن المجلس العربي للطفولة والتنمية أسس حقوق الطفل في الثمانينات ومنذ إنشائها كان هدفها الرئيس حماية حقوق الطفل ودمجه ومشاركته وتنميته، مشدداً على أن دوره الآن تطويرها؛ لتتواكب مع العصر الجديد.

23 سبتمبر 2021 - 16 صفر 1443
10:31 PM

رئيس المجلس العربي للطفولة: المملكة رائدة في مجال البحث العلمي

قال: على الدول العربية أن تستفيد من بعضها في هذا المجال

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - القاهرة
1
145

أعرب الأمير عبدالعزيز بن طلال بن عبدالعزيز رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية عن فخره واعتزازه بفوز باحثين سعوديين بالجائزة الأولى في فعاليات جائزة الملك عبدالعزيز للبحوث العلمية في دورتها الثانية، لافتاً النظر إلى أن جميع الدول العربية ستستفيد من هذه البحوث خاصة أن المجلس سينشرها كافة حتى التي لم تفز بهدف الاستفادة العامة منها.

وقال في تصريح لـ "واس" على هامش فعاليات جائزة الملك عبدالعزيز للبحوث العلمية: لقد حان الوقت لمراجعة البحوث في مجال الطفولة في القطاعات الحكومية والمنظمات المحلية والعالمية للبحث عن حلول تسهم في دعم العملية التعليمية خاصة أن التعليم عن بعد والتعليم المدمج لم يكن متوفراً في معظم الدول العربية.

وأكد أن المملكة العربية السعودية رائدة في المجال البحثي والتعليمي، داعياً الدول العربية إلى الاستفادة من بعضها البعض في مجال البحث العلمي، مشيراً إلى أن تفوق الباحثين السعوديين أمر مهم ومتوافق مع رؤية ٢٠٣٠ م.


وأشار رئيس المجلس العربي للطفولة والتنمية إلى أن المجلس العربي للطفولة والتنمية أسس حقوق الطفل في الثمانينات ومنذ إنشائها كان هدفها الرئيس حماية حقوق الطفل ودمجه ومشاركته وتنميته، مشدداً على أن دوره الآن تطويرها؛ لتتواكب مع العصر الجديد.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,902
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,726
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,909
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,242

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

السعودية.. إعادة التموضع

السعودية.. إعادة التموضع

يحيى فقيهي
منبت الكبرياء

منبت الكبرياء

سلمان بن حسين الحربي
اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

اليوم الوطني الـ91 عز وفخر

خالد الشبانة
غياب الموظفين وضغوط العمل..!

غياب الموظفين وضغوط العمل..!

عبدالغني الشيخ
الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

الأغبياء لم يستوعبوا الرسالة!!

بندر مغرم الشهري
شهرة بضوابط

شهرة بضوابط

مها الجبر
لماذا يخسر رائد الأعمال؟

لماذا يخسر رائد الأعمال؟

هلال الهلالي
الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

الكادر البشري محور اهتمام الرؤية

علي آل شرمة
المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة