احتفل الشاب سلطان دغير العبدلي الشريف، بزفافه وسط حضور عدد من الأهالي والأقارب.
"الشريف" يحتفل بزفافه
احتفل الشاب سلطان دغير العبدلي الشريف، بزفافه وسط حضور عدد من الأهالي والأقارب.
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"الشريف" يحتفل بزفافهصحيفة سبق الإلكترونية سبق 2022-01-24
24 يناير 2022 - 21 جمادى الآخر 1443
10:51 AM
"الشريف" يحتفل بزفافه
احتفل الشاب سلطان دغير العبدلي الشريف، بزفافه وسط حضور عدد من الأهالي والأقارب.
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