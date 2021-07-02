الجيش اليمني يحرر عدة مواقع من سيطرة ميليشيا الحوثي بمحافظة البيضاء

بدأ عملية عسكرية واسعة وكبّد الانقلابيين خسائر بشرية ومادية كبيرة

أعلنت قوات الجيش اليمني، اليوم الجمعة، بدء عملية عسكرية واسعة، لاستكمال تحرير محافظة البيضاء، وسط البلاد، من ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانياً.



وتفصيلاً، أكدت قوات الجيش أنها تمكنت من تحرير عدة مواقع في جبهة الحازمية بمديرية الصومعة، وسط استمرار التقدم الميداني، وتكبيد ميليشيا الحوثي خسائر بشرية ومادية كبيرة، حسب العربية نت.



وقال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن قوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية بدأت عملية عسكرية واسعة (النجم الثاقب) لتحرير محافظة البيضاء من ميليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة إيرانيا.



وأكد الإرياني في سلسلة تغريدات على صفحته بموقع تويتر، تحقيق قوات الجيش والمقاومة الشعبية بإسناد من قوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، انتصارات ميدانية شملت تحرير عدة مواقع، وتكبيد الميليشيات الحوثية خسائر بشرية ومادية.



وأضاف أن "وحدات من الجيش والمقاومة شنت هجوماً على ميليشيات الحوثي، وتمكنت خلاله من تحرير عدة مواقع في جبهة الحازمية بمديرية الصومعة أبرزها مناطق جميمة وفاء وشارده والسوس وشبكة ذي مضاحي وعقرامه وشوكان ومواقع أخرى باتجاه المسحر".



وأوضح وزير الإعلام اليمني أن المعارك ما زالت متواصلة، وسط تحقيق قوات الجيش والمقاومة الانتصارات والتقدم الميداني، مؤكداً أن القوات باتت على بعد 3 كيلو من الخط الرئيس الرابط بين البيضاء ومكيراس.



وأشار إلى مقتل وجرح العشرات من العناصر الحوثية وتدمير آليات عسكرية واغتنام أسلحة وعتاد.



وثمن الإرياني الأدوار المحورية لقوات تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية والملاحم البطولية لقوات الجيش الوطني والمقاومة الشعبية في المعركة، منوهاً بالمعنويات والعزيمة القتالية العالية لدى المقاتلين لتحقيق أهداف العملية العسكرية واستكمال تحرير محافظة البيضاء من الانقلابيين الحوثيين.