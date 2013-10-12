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السعودية لم تطلب أيّ وساطة من "عمران خان" مع إيران ..  باكستان تكشف الحقيقة ببيان رسمي

"وزارة الخارجية" الباكستانية نفت إرسال أيّ رسائل أو خطابات أو قيام إسلام أباد بأيّ دور

أصدرت وزارة الخارجية الباكستانية بياناً؛ للرد على الأخبار المكذوبة المتداولة عن وساطة رئيس وزراء باكستان عمران خان؛ بين السعودية وإيران.

تفصيلاً؛ بيانٌ صحفي عن وزارة الخارجية الباكستانية جاء نصه كالتالي:

هنالك تقارير في بعض وسائل الإعلام الأجنبية تقول إن السلطات السعودية أرسلت خطاباً أو رسالة لرئيس الوزراء الباكستاني؛ ليوصلها إلى القيادة الإيرانية من أجل الحوار بين إيران والسعودية، وذكرت بعض التقارير أن صاحب السمو الملكي ولي العهد، هو مَن أرسل الخطاب أو الرسالة.

وليس لهذه التقارير أيّ أساس من الصحة؛ لأنه لم يُرسل مثل هذه الرسالة أو الخطاب، ولم تطلب المملكة العربية السعودية من باكستان القيام بأيّ دور وساطة مع إيران.

تجدر الإشارة إلى أن المبادرة من أجل إمكانية إجراء حوارٍ بين المملكة العربية السعودية وإيران -البلدين الشقيقين لباكستان- تُعد محاولة من رئيس وزراء باكستان لضمان السلام في المنطقة.

وزارة الخارجية الباكستانية السعودية إيران

الرئيسية/ المملكة / محليات

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السعودية لم تطلب أيّ وساطة من "عمران خان" مع إيران ..  باكستان تكشف الحقيقة ببيان رسمي
سبق

أصدرت وزارة الخارجية الباكستانية بياناً؛ للرد على الأخبار المكذوبة المتداولة عن وساطة رئيس وزراء باكستان عمران خان؛ بين السعودية وإيران.

تفصيلاً؛ بيانٌ صحفي عن وزارة الخارجية الباكستانية جاء نصه كالتالي:

هنالك تقارير في بعض وسائل الإعلام الأجنبية تقول إن السلطات السعودية أرسلت خطاباً أو رسالة لرئيس الوزراء الباكستاني؛ ليوصلها إلى القيادة الإيرانية من أجل الحوار بين إيران والسعودية، وذكرت بعض التقارير أن صاحب السمو الملكي ولي العهد، هو مَن أرسل الخطاب أو الرسالة.

وليس لهذه التقارير أيّ أساس من الصحة؛ لأنه لم يُرسل مثل هذه الرسالة أو الخطاب، ولم تطلب المملكة العربية السعودية من باكستان القيام بأيّ دور وساطة مع إيران.

تجدر الإشارة إلى أن المبادرة من أجل إمكانية إجراء حوارٍ بين المملكة العربية السعودية وإيران -البلدين الشقيقين لباكستان- تُعد محاولة من رئيس وزراء باكستان لضمان السلام في المنطقة.

12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
10:23 AM
اخر تعديل
12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
01:07 PM

السعودية لم تطلب أيّ وساطة من "عمران خان" مع إيران ..  باكستان تكشف الحقيقة ببيان رسمي

"وزارة الخارجية" الباكستانية نفت إرسال أيّ رسائل أو خطابات أو قيام إسلام أباد بأيّ دور

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
16
18,748

أصدرت وزارة الخارجية الباكستانية بياناً؛ للرد على الأخبار المكذوبة المتداولة عن وساطة رئيس وزراء باكستان عمران خان؛ بين السعودية وإيران.

تفصيلاً؛ بيانٌ صحفي عن وزارة الخارجية الباكستانية جاء نصه كالتالي:

هنالك تقارير في بعض وسائل الإعلام الأجنبية تقول إن السلطات السعودية أرسلت خطاباً أو رسالة لرئيس الوزراء الباكستاني؛ ليوصلها إلى القيادة الإيرانية من أجل الحوار بين إيران والسعودية، وذكرت بعض التقارير أن صاحب السمو الملكي ولي العهد، هو مَن أرسل الخطاب أو الرسالة.

وليس لهذه التقارير أيّ أساس من الصحة؛ لأنه لم يُرسل مثل هذه الرسالة أو الخطاب، ولم تطلب المملكة العربية السعودية من باكستان القيام بأيّ دور وساطة مع إيران.

تجدر الإشارة إلى أن المبادرة من أجل إمكانية إجراء حوارٍ بين المملكة العربية السعودية وإيران -البلدين الشقيقين لباكستان- تُعد محاولة من رئيس وزراء باكستان لضمان السلام في المنطقة.

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