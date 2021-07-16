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"الشؤون الإسلامية" تنظّم دورة عن "التعامل مع ضيوف الرحمن"

للتركيز على المهارات والآداب لدى المكلّفين خلال موسم الحج

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء، يوم أمس، دورة تدريبية بعنوان: "التعامل مع ضيوف الرحمن.. مهارات وآداب"، للمشاركين والمشاركات من الوزارة لأعمال الحج في هذا العام 1442هـ.

وأقيمت الدورة في قاعة الاجتماعات بجامع عائشة الراجحي في حي النسيم بمكة المكرمة، ضمن خطة الوزارة لتأهيل كافة الكوادر الوطنية من أبنائها لخدمة ضيوف الرحمن.

وأكد مدير معهد الأئمة والخطباء، الشيخ عيسى كاملي، أن الدورة تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتقام على فترتين صباحية ومسائية بمعدل خمس ساعات يومياً.

وذكر أنها تشمل عدداً من المهارات التي تسهم في رفع الوعي لدى المشارك في خدمة ضيوف الرحمن من خلال تدريبهم على أسس وآداب علمية وفق ما جاء في الكتاب والسنة النبوية في فن التعامل مع الآخرين لإظهار الصورة الحسنة عن أهل هذا البلد المبارك.

وأضاف: الدورة تهدف إلى تحقيق أفضل معايير السلوك والقيم الإسلامية والأخلاقية والمهنية، وتنمية روح المسؤولية لدى من يقوم بخدمة الحجاج، وتعزيز ثقة الحاج الكريم في الخدمات المقدمة له، والمحافظة على شرف خدمة حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم.

ورفع "كاملي" الشكر والثناء لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين على ما يبذلانه من جهود كبيرة لخدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام، كما شكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على توجيهاته المستمرة من أجل تسخير كل الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام الاستثنائي.

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"الشؤون الإسلامية" تنظّم دورة عن "التعامل مع ضيوف الرحمن"
سبق

نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء، يوم أمس، دورة تدريبية بعنوان: "التعامل مع ضيوف الرحمن.. مهارات وآداب"، للمشاركين والمشاركات من الوزارة لأعمال الحج في هذا العام 1442هـ.

وأقيمت الدورة في قاعة الاجتماعات بجامع عائشة الراجحي في حي النسيم بمكة المكرمة، ضمن خطة الوزارة لتأهيل كافة الكوادر الوطنية من أبنائها لخدمة ضيوف الرحمن.

وأكد مدير معهد الأئمة والخطباء، الشيخ عيسى كاملي، أن الدورة تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتقام على فترتين صباحية ومسائية بمعدل خمس ساعات يومياً.

وذكر أنها تشمل عدداً من المهارات التي تسهم في رفع الوعي لدى المشارك في خدمة ضيوف الرحمن من خلال تدريبهم على أسس وآداب علمية وفق ما جاء في الكتاب والسنة النبوية في فن التعامل مع الآخرين لإظهار الصورة الحسنة عن أهل هذا البلد المبارك.

وأضاف: الدورة تهدف إلى تحقيق أفضل معايير السلوك والقيم الإسلامية والأخلاقية والمهنية، وتنمية روح المسؤولية لدى من يقوم بخدمة الحجاج، وتعزيز ثقة الحاج الكريم في الخدمات المقدمة له، والمحافظة على شرف خدمة حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم.

ورفع "كاملي" الشكر والثناء لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين على ما يبذلانه من جهود كبيرة لخدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام، كما شكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على توجيهاته المستمرة من أجل تسخير كل الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام الاستثنائي.

16 يوليو 2021 - 6 ذو الحجة 1442
02:22 PM

"الشؤون الإسلامية" تنظّم دورة عن "التعامل مع ضيوف الرحمن"

للتركيز على المهارات والآداب لدى المكلّفين خلال موسم الحج

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عبدالله العنزي - الرياض
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نظمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بمعهد الأئمة والخطباء، يوم أمس، دورة تدريبية بعنوان: "التعامل مع ضيوف الرحمن.. مهارات وآداب"، للمشاركين والمشاركات من الوزارة لأعمال الحج في هذا العام 1442هـ.

وأقيمت الدورة في قاعة الاجتماعات بجامع عائشة الراجحي في حي النسيم بمكة المكرمة، ضمن خطة الوزارة لتأهيل كافة الكوادر الوطنية من أبنائها لخدمة ضيوف الرحمن.

وأكد مدير معهد الأئمة والخطباء، الشيخ عيسى كاملي، أن الدورة تستمر لمدة ثلاثة أيام، وتقام على فترتين صباحية ومسائية بمعدل خمس ساعات يومياً.

وذكر أنها تشمل عدداً من المهارات التي تسهم في رفع الوعي لدى المشارك في خدمة ضيوف الرحمن من خلال تدريبهم على أسس وآداب علمية وفق ما جاء في الكتاب والسنة النبوية في فن التعامل مع الآخرين لإظهار الصورة الحسنة عن أهل هذا البلد المبارك.

وأضاف: الدورة تهدف إلى تحقيق أفضل معايير السلوك والقيم الإسلامية والأخلاقية والمهنية، وتنمية روح المسؤولية لدى من يقوم بخدمة الحجاج، وتعزيز ثقة الحاج الكريم في الخدمات المقدمة له، والمحافظة على شرف خدمة حجاج بيت الله الحرام وزوار مسجد رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة والتسليم.

ورفع "كاملي" الشكر والثناء لمقام خادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي عهده الأمين على ما يبذلانه من جهود كبيرة لخدمة وراحة حجاج بيت الله الحرام، كما شكر وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد على توجيهاته المستمرة من أجل تسخير كل الإمكانات لخدمة ضيوف الرحمن في حج هذا العام الاستثنائي.

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