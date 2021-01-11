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"التجارة" تشدِّد على مراقبة التزام محطات الوقود بالتسعيرات المحددة من "أرامكو"

حثت المستهلكين على الإبلاغ عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري"

شدَّدت وزارة التجارة على متابعة التزام محطات بيع المحروقات بالتسعيرات المحددة من شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" المعلنة وفق تعديلات المراجعة الشهرية لأسعار الوقود في السعودية.

وفي التفاصيل، أكدت الوزارة متابعة فِرقها الرقابية الميدانية جولاتها التفتيشية الاعتيادية بجميع مناطق السعودية، ومباشرة بلاغات وشكاوى المستهلكين فوريًّا لضبط المخالفات، وإيقاع العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة بالأسعار المعلنة، والممتنعة عن البيع.

ودعت وزارة التجارة مُلاك محطات الوقود إلى التعاون في متابعة التزام العاملين لديهم بالتسعيرات المعلنة دوريًّا تجنبًا للعقوبات النظامية.

وتقوم وزارة "التجارة" وفقًا لاختصاصها بالرقابة على محطات بيع الوقود بمناطق السعودية كافة؛ لحماية المستهلكين، وضبط المنشآت المخالفة، وتطبيق العقوبات النظامية بحقها. وينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات، تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية، تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة، وعدم السماح لهم بالعودة للعمل في السعودية.


وحثت "التجارة" عموم المستهلكين على الإبلاغ عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على (الإنترنت).


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"التجارة" تشدِّد على مراقبة التزام محطات الوقود بالتسعيرات المحددة من "أرامكو"
سبق

شدَّدت وزارة التجارة على متابعة التزام محطات بيع المحروقات بالتسعيرات المحددة من شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" المعلنة وفق تعديلات المراجعة الشهرية لأسعار الوقود في السعودية.

وفي التفاصيل، أكدت الوزارة متابعة فِرقها الرقابية الميدانية جولاتها التفتيشية الاعتيادية بجميع مناطق السعودية، ومباشرة بلاغات وشكاوى المستهلكين فوريًّا لضبط المخالفات، وإيقاع العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة بالأسعار المعلنة، والممتنعة عن البيع.

ودعت وزارة التجارة مُلاك محطات الوقود إلى التعاون في متابعة التزام العاملين لديهم بالتسعيرات المعلنة دوريًّا تجنبًا للعقوبات النظامية.

وتقوم وزارة "التجارة" وفقًا لاختصاصها بالرقابة على محطات بيع الوقود بمناطق السعودية كافة؛ لحماية المستهلكين، وضبط المنشآت المخالفة، وتطبيق العقوبات النظامية بحقها. وينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات، تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية، تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة، وعدم السماح لهم بالعودة للعمل في السعودية.


وحثت "التجارة" عموم المستهلكين على الإبلاغ عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على (الإنترنت).


11 يناير 2021 - 27 جمادى الأول 1442
12:58 AM

"التجارة" تشدِّد على مراقبة التزام محطات الوقود بالتسعيرات المحددة من "أرامكو"

حثت المستهلكين على الإبلاغ عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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شدَّدت وزارة التجارة على متابعة التزام محطات بيع المحروقات بالتسعيرات المحددة من شركة الزيت العربية السعودية "أرامكو" المعلنة وفق تعديلات المراجعة الشهرية لأسعار الوقود في السعودية.

وفي التفاصيل، أكدت الوزارة متابعة فِرقها الرقابية الميدانية جولاتها التفتيشية الاعتيادية بجميع مناطق السعودية، ومباشرة بلاغات وشكاوى المستهلكين فوريًّا لضبط المخالفات، وإيقاع العقوبات النظامية على المنشآت غير الملتزمة بالأسعار المعلنة، والممتنعة عن البيع.

ودعت وزارة التجارة مُلاك محطات الوقود إلى التعاون في متابعة التزام العاملين لديهم بالتسعيرات المعلنة دوريًّا تجنبًا للعقوبات النظامية.

وتقوم وزارة "التجارة" وفقًا لاختصاصها بالرقابة على محطات بيع الوقود بمناطق السعودية كافة؛ لحماية المستهلكين، وضبط المنشآت المخالفة، وتطبيق العقوبات النظامية بحقها. وينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات، تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية، تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم، وإبعاد العمالة المخالفة، وعدم السماح لهم بالعودة للعمل في السعودية.


وحثت "التجارة" عموم المستهلكين على الإبلاغ عن المنشآت المخالفة عبر تطبيق "بلاغ تجاري" على الرابط : https://mci.gov.sa/C-app، أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900، أو الموقع الرسمي للوزارة على (الإنترنت).


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