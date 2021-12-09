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في عموم المناطق.. انتهاء تمديد المجالس البلدية وإنهاء كافة مهامها

بعد انتهاء فترة التمديد لأعمال الدورة الثالثة من مجلس الوزراء

انتهت اليوم فترة عمل المجالس البلدية في دورتها الثالثة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة وصدر تعميم من الأمين العام للمجالس البلدية بالشكر لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية وحصر وثائق ومعاملات المجلس وترتيبها وحفظها وتسليمها للأمانة البلدية المعنية.، واستلام العهد من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والتنسيق مع الأمانات والبلديات لاستلامها .

كما تم استكمال إجراءات تسديد السلف المالية بالتنسيق مع الإدارة المختصة في الأمانات والبلديات واستلام إدارة حسابات المجالس البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي وتغيير الأرقام السرية والبريد الإلكتروني إلى آخر جديد وأرقام الجوال في حال ارتباطه بذلك.

يأتي ذلك بعد انتهاء فترة تمديد عضوية أعضاء المجالس البلدية بقرار مجلس الوزراء رقم 102 في 2/ 2/ 1441هـ لمدة سنتين، تبدأ من 6 جمادى الأولى لذات العام والتي انتهت اليوم الخميس.

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في عموم المناطق.. انتهاء تمديد المجالس البلدية وإنهاء كافة مهامها
سبق

انتهت اليوم فترة عمل المجالس البلدية في دورتها الثالثة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة وصدر تعميم من الأمين العام للمجالس البلدية بالشكر لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية وحصر وثائق ومعاملات المجلس وترتيبها وحفظها وتسليمها للأمانة البلدية المعنية.، واستلام العهد من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والتنسيق مع الأمانات والبلديات لاستلامها .

كما تم استكمال إجراءات تسديد السلف المالية بالتنسيق مع الإدارة المختصة في الأمانات والبلديات واستلام إدارة حسابات المجالس البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي وتغيير الأرقام السرية والبريد الإلكتروني إلى آخر جديد وأرقام الجوال في حال ارتباطه بذلك.

يأتي ذلك بعد انتهاء فترة تمديد عضوية أعضاء المجالس البلدية بقرار مجلس الوزراء رقم 102 في 2/ 2/ 1441هـ لمدة سنتين، تبدأ من 6 جمادى الأولى لذات العام والتي انتهت اليوم الخميس.

09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
05:21 PM
اخر تعديل
09 ديسمبر 2021 - 5 جمادى الأول 1443
06:16 PM

في عموم المناطق.. انتهاء تمديد المجالس البلدية وإنهاء كافة مهامها

بعد انتهاء فترة التمديد لأعمال الدورة الثالثة من مجلس الوزراء

A A A
عبدالعزيز الشهري - عسير
2
3,261

انتهت اليوم فترة عمل المجالس البلدية في دورتها الثالثة بمختلف مناطق ومحافظات المملكة وصدر تعميم من الأمين العام للمجالس البلدية بالشكر لرؤساء وأعضاء المجالس البلدية وحصر وثائق ومعاملات المجلس وترتيبها وحفظها وتسليمها للأمانة البلدية المعنية.، واستلام العهد من رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والتنسيق مع الأمانات والبلديات لاستلامها .

كما تم استكمال إجراءات تسديد السلف المالية بالتنسيق مع الإدارة المختصة في الأمانات والبلديات واستلام إدارة حسابات المجالس البلدية على مواقع التواصل الاجتماعي وتغيير الأرقام السرية والبريد الإلكتروني إلى آخر جديد وأرقام الجوال في حال ارتباطه بذلك.

يأتي ذلك بعد انتهاء فترة تمديد عضوية أعضاء المجالس البلدية بقرار مجلس الوزراء رقم 102 في 2/ 2/ 1441هـ لمدة سنتين، تبدأ من 6 جمادى الأولى لذات العام والتي انتهت اليوم الخميس.

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بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
13,382
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
12,635
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,371
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,375

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