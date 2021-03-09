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"الموارد البشرية": خدمات "قوى" تساعد المنشآت على التوسع والنمو

الوزارة تكشف أن أكثر من 500 ألف منشأة تستفيد منها

‬أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن عدد المنشآت المستفيدة من خدمات منصة "قوى" بلغت أكثر من 500 ألف منشأة، مؤكدةً أهمية دور المنصة في دعم ومساعدة المنشآت لتوفير احتياجاتها عبر مجموعة من الخدمات الفورية، الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات، وزيادة الشفافية، ورفع مستوى الجودة في سوق العمل.

ودعت الوزارة كل المنشآت إلى الاستفادة من خدمات منصة "قوى"، التي يتجاوز عددها 85 خدمة، بما فيها خدمة المستشار الإلكتروني، التي تُعد من أكثر الخدمات استخدامًا على المنصة؛ حيث تحدد لأصحاب الأعمال المؤشرات الحيوية التي تهم منشآتهم، وتساعدهم في رفع أداء المنشأة، ومراجعة تقييمها بشكل آلي، إضافة إلى تقديم النصائح والخيارات.

وأكدت الوزارة أن الخدمات التي توفرها منصة "قوى" تساعد المنشآت على التوسع والنمو في أعمالها؛ بحيث تم تصميم خدمات المنصة لتحاكي وضع المنشأة وتتفاعل معها، وخير مثال على ذلك، خدمة التقرير الشهري المفصل لحالة المنشأة الذي يتم مشاركته شهريًّا مع أصحاب العمل؛ لإبقائهم على اطلاع على المعلومات والمؤشرات الخاصة بمنشآتهم، وتزويدهم بالإرشادات التي تساعدهم في التخطيط واتخاذ التدابير اللازمة.

وتتضمن منصة "قوى" العديد من الخدمات الأخرى، منها خدمة مؤشرات العمل التي تسمح للمنشآت بمعرفة طرق قياس معايير نسبة التوطين، وخدمة لوائح تنظيم العمل التي تهدف إلى تنظيم البيئة الداخلية للمنشآت؛ مما يساهم في خلق بيئة عمل آمنة وفاعلة، إضافة إلى خدمات أخرى مثل إصدار وتجديد رخص العمل، ونقل خدمة موظف مقيم، وإصدار شهادة السعودة.

وتعكس "قوى" جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطبيق أفضل الممارسات العالمية لتنظيم سوق العمل وتعزيز عملية التحول الرقمي؛ وذلك من خلال الاستفادة من التكنولوجيا في تقديم جميع خدماتها إلكترونيًّا؛ وهو الأمر الذي يساعد على تعزيز تنافسية المملكة في جذب المستثمرين بآليات عدة، أهمها إطلاق نافذة رقمية واحدة لخدمات الأعمال، وتسهيل كل الإجراءات لتلبية احتياجات المنشأة بسلاسة ومرونة.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الموارد البشرية": خدمات "قوى" تساعد المنشآت على التوسع والنمو
سبق

‬أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن عدد المنشآت المستفيدة من خدمات منصة "قوى" بلغت أكثر من 500 ألف منشأة، مؤكدةً أهمية دور المنصة في دعم ومساعدة المنشآت لتوفير احتياجاتها عبر مجموعة من الخدمات الفورية، الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات، وزيادة الشفافية، ورفع مستوى الجودة في سوق العمل.

ودعت الوزارة كل المنشآت إلى الاستفادة من خدمات منصة "قوى"، التي يتجاوز عددها 85 خدمة، بما فيها خدمة المستشار الإلكتروني، التي تُعد من أكثر الخدمات استخدامًا على المنصة؛ حيث تحدد لأصحاب الأعمال المؤشرات الحيوية التي تهم منشآتهم، وتساعدهم في رفع أداء المنشأة، ومراجعة تقييمها بشكل آلي، إضافة إلى تقديم النصائح والخيارات.

وأكدت الوزارة أن الخدمات التي توفرها منصة "قوى" تساعد المنشآت على التوسع والنمو في أعمالها؛ بحيث تم تصميم خدمات المنصة لتحاكي وضع المنشأة وتتفاعل معها، وخير مثال على ذلك، خدمة التقرير الشهري المفصل لحالة المنشأة الذي يتم مشاركته شهريًّا مع أصحاب العمل؛ لإبقائهم على اطلاع على المعلومات والمؤشرات الخاصة بمنشآتهم، وتزويدهم بالإرشادات التي تساعدهم في التخطيط واتخاذ التدابير اللازمة.

وتتضمن منصة "قوى" العديد من الخدمات الأخرى، منها خدمة مؤشرات العمل التي تسمح للمنشآت بمعرفة طرق قياس معايير نسبة التوطين، وخدمة لوائح تنظيم العمل التي تهدف إلى تنظيم البيئة الداخلية للمنشآت؛ مما يساهم في خلق بيئة عمل آمنة وفاعلة، إضافة إلى خدمات أخرى مثل إصدار وتجديد رخص العمل، ونقل خدمة موظف مقيم، وإصدار شهادة السعودة.

وتعكس "قوى" جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطبيق أفضل الممارسات العالمية لتنظيم سوق العمل وتعزيز عملية التحول الرقمي؛ وذلك من خلال الاستفادة من التكنولوجيا في تقديم جميع خدماتها إلكترونيًّا؛ وهو الأمر الذي يساعد على تعزيز تنافسية المملكة في جذب المستثمرين بآليات عدة، أهمها إطلاق نافذة رقمية واحدة لخدمات الأعمال، وتسهيل كل الإجراءات لتلبية احتياجات المنشأة بسلاسة ومرونة.

09 مارس 2021 - 25 رجب 1442
05:58 PM

"الموارد البشرية": خدمات "قوى" تساعد المنشآت على التوسع والنمو

الوزارة تكشف أن أكثر من 500 ألف منشأة تستفيد منها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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‬أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن عدد المنشآت المستفيدة من خدمات منصة "قوى" بلغت أكثر من 500 ألف منشأة، مؤكدةً أهمية دور المنصة في دعم ومساعدة المنشآت لتوفير احتياجاتها عبر مجموعة من الخدمات الفورية، الهادفة إلى تعزيز التحول الرقمي وتسهيل الإجراءات، وزيادة الشفافية، ورفع مستوى الجودة في سوق العمل.

ودعت الوزارة كل المنشآت إلى الاستفادة من خدمات منصة "قوى"، التي يتجاوز عددها 85 خدمة، بما فيها خدمة المستشار الإلكتروني، التي تُعد من أكثر الخدمات استخدامًا على المنصة؛ حيث تحدد لأصحاب الأعمال المؤشرات الحيوية التي تهم منشآتهم، وتساعدهم في رفع أداء المنشأة، ومراجعة تقييمها بشكل آلي، إضافة إلى تقديم النصائح والخيارات.

وأكدت الوزارة أن الخدمات التي توفرها منصة "قوى" تساعد المنشآت على التوسع والنمو في أعمالها؛ بحيث تم تصميم خدمات المنصة لتحاكي وضع المنشأة وتتفاعل معها، وخير مثال على ذلك، خدمة التقرير الشهري المفصل لحالة المنشأة الذي يتم مشاركته شهريًّا مع أصحاب العمل؛ لإبقائهم على اطلاع على المعلومات والمؤشرات الخاصة بمنشآتهم، وتزويدهم بالإرشادات التي تساعدهم في التخطيط واتخاذ التدابير اللازمة.

وتتضمن منصة "قوى" العديد من الخدمات الأخرى، منها خدمة مؤشرات العمل التي تسمح للمنشآت بمعرفة طرق قياس معايير نسبة التوطين، وخدمة لوائح تنظيم العمل التي تهدف إلى تنظيم البيئة الداخلية للمنشآت؛ مما يساهم في خلق بيئة عمل آمنة وفاعلة، إضافة إلى خدمات أخرى مثل إصدار وتجديد رخص العمل، ونقل خدمة موظف مقيم، وإصدار شهادة السعودة.

وتعكس "قوى" جهود وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في تطبيق أفضل الممارسات العالمية لتنظيم سوق العمل وتعزيز عملية التحول الرقمي؛ وذلك من خلال الاستفادة من التكنولوجيا في تقديم جميع خدماتها إلكترونيًّا؛ وهو الأمر الذي يساعد على تعزيز تنافسية المملكة في جذب المستثمرين بآليات عدة، أهمها إطلاق نافذة رقمية واحدة لخدمات الأعمال، وتسهيل كل الإجراءات لتلبية احتياجات المنشأة بسلاسة ومرونة.

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