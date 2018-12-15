ضمك يُسقط الفيحاء بثنائية ويتخطى المركز الأخير في سلم الترتيب

في الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

قفز الفريق الكروي الأول بنادي ضمك للمركز الـ15 برصيد 7 نقاط، وذلك بعد أن كسب نظيره الفيحاء (الثاني عشر - 13 نقطة) بنتيجة 2/ 1 في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية، في منافسات الجولة 11 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

انتهى الشوط الأول بتقدم ضمك بهدفين عن طريق روني فرنانديز (بالخطأ في مرمى فريقه) عند الدقيقة 15، وأضاف محسن ياجور الهدف الثاني عند الدقيقة 48، بينما جاء هدف تقليص الفارق للفيحاء عند الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع (53) عن طريق مخير الرشيدي.

ولم يتغير الحال في الشوط الثاني، حيث ظل تفوق ضمك بالنتيجة ومحاولات سلبية للضيوف (الفيحاء) لتعديل النتيجة، ولكن دون جدوى.