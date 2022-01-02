بالفيديو .. رصد كوكب "الزهرة" على شكل هلال في أفُق مكة المكرمة

"هندي" أشار إلى أنه يمكن رؤيتهما فقط بالتلسكوبات والكاميرات المقربة

أكد الباحث الفلكي "ملهم بن محمد هندي" عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، أنه تم رصد غروب كوكب الزهرة مغرب اليوم الأحد ٢٩ جمادى أولى على أفُق مكة المكرمة، وقد ظهر الكوكب على شكل هلال عبر التقريب بالكاميرا.

وقال متحدثًا لـ "سبق": يعدُ طور الهلال من الأطوار التي يظهر فيها كوكبا "الزهرة وعطارد" لأن مداراتهما أقرب من مدار الأرض فحين تقل الزاوية بين الشمس والكوكبين يظهران على شكل هلال، ويمكن رؤيتهما فقط بالتلسكوبات والكاميرات المقربة.

وأضاف الفلكي "هندي": تعدُ هذه الأيام الأخيرة لظهور كوكب الزهرة جهة الغرب بعد غروب الشمس حتى يختفي عن الأنظار في 5 يناير عندما يدخل في وهج الشمس لمدة 10 أيام تقريبًا، ثم يتحول ظهوره جهة الشرق فجرًا قبل شروق الشمس.