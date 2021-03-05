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حادث خطير في بريطانيا يسفر عن سقوط ضحايا والشرطة تتعامل

وقع في "ويلز" وطواقم الإسعاف حاضرة ونصيحة للناس بتجنب المنطقة

أعلنت شرطة ويلز في بريطانيا، اليوم الجمعة، أنها تتعامل مع حادث خطير ينطوي على سقوط عدد من الضحايا.

ووفق "العربية.نت"، قالت متحدث باسم الشرطة: "وحدات الشرطة تتعامل حاليًا مع حادث خطير وقع في شارع باغلان بمنطقة تريورشي منتصف نهار اليوم".

كما أضافت أن "طواقم الإسعاف حاضرة؛ لأن الحادث أسفر عن سقوط عدد من الضحايا".

وتم إغلاق الشارع ونصحت الشرطة الناس بتجنب المنطقة حتى إشعار آخر.

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حادث خطير في بريطانيا يسفر عن سقوط ضحايا والشرطة تتعامل
سبق

أعلنت شرطة ويلز في بريطانيا، اليوم الجمعة، أنها تتعامل مع حادث خطير ينطوي على سقوط عدد من الضحايا.

ووفق "العربية.نت"، قالت متحدث باسم الشرطة: "وحدات الشرطة تتعامل حاليًا مع حادث خطير وقع في شارع باغلان بمنطقة تريورشي منتصف نهار اليوم".

كما أضافت أن "طواقم الإسعاف حاضرة؛ لأن الحادث أسفر عن سقوط عدد من الضحايا".

وتم إغلاق الشارع ونصحت الشرطة الناس بتجنب المنطقة حتى إشعار آخر.

05 مارس 2021 - 21 رجب 1442
07:03 PM

حادث خطير في بريطانيا يسفر عن سقوط ضحايا والشرطة تتعامل

وقع في "ويلز" وطواقم الإسعاف حاضرة ونصيحة للناس بتجنب المنطقة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت شرطة ويلز في بريطانيا، اليوم الجمعة، أنها تتعامل مع حادث خطير ينطوي على سقوط عدد من الضحايا.

ووفق "العربية.نت"، قالت متحدث باسم الشرطة: "وحدات الشرطة تتعامل حاليًا مع حادث خطير وقع في شارع باغلان بمنطقة تريورشي منتصف نهار اليوم".

كما أضافت أن "طواقم الإسعاف حاضرة؛ لأن الحادث أسفر عن سقوط عدد من الضحايا".

وتم إغلاق الشارع ونصحت الشرطة الناس بتجنب المنطقة حتى إشعار آخر.

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