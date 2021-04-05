النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الآلاف يتسابقون للتطعيم ضد كورونا في باكستان.. والجرعتان بـ80 دولارًا

بعدما سمحت الحكومة للقطاع الخاص بالاستيراد التجاري للقاحات

احتشد آلاف الباكستانيين للتطعيم في الجولة الأولى من المبيعات التجارية للقاحات كورونا، التي بدأت مطلع الأسبوع مع إعلان مراكز التطعيم في مدينة كراتشي الجنوبية يوم الأحد أنها بيعت بالفعل.

وتقدم باكستان حاليًا اللقاح مجانًا للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يتصدرون جهود مواجهة "كوفيد 19" ومن تزيد أعمارهم على 50 عامًا، لكن الحملة اتسمت بالبطء حتى الآن.

وبحسب "رويترز"، ففي شهر مارس الماضي، سمحت البلاد للقطاع الخاص بالاستيراد التجاري للقاحات لكافة الناس.

وشهدت الجولة الأولى بيعًا تجاريًّا للقاح "سبوتنيك في" الروسي الذي يتم بيعه لعامة الناس، مقابل نحو 12 ألف روبية باكستانية (80 دولارًا) نظير عبوة من جرعتين.

ورغم التكلفة، أبلغ عدد من مراكز التطعيم عن طوابير طويلة، حيث وقف البعض في كراتشي لما يقرب من 3 ساعات من أجل التطعيم.

وكان معظم المنتظرين في الطابور من الشبان الباكستانيين الذين ما زالوا غير مؤهلين للتطعيم الحكومي المجاني، باعتبار اللقاح ضروريًّا من أجل السفر.

الرئيسية/ محطات

اعلان
الآلاف يتسابقون للتطعيم ضد كورونا في باكستان.. والجرعتان بـ80 دولارًا
سبق

احتشد آلاف الباكستانيين للتطعيم في الجولة الأولى من المبيعات التجارية للقاحات كورونا، التي بدأت مطلع الأسبوع مع إعلان مراكز التطعيم في مدينة كراتشي الجنوبية يوم الأحد أنها بيعت بالفعل.

وتقدم باكستان حاليًا اللقاح مجانًا للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يتصدرون جهود مواجهة "كوفيد 19" ومن تزيد أعمارهم على 50 عامًا، لكن الحملة اتسمت بالبطء حتى الآن.

وبحسب "رويترز"، ففي شهر مارس الماضي، سمحت البلاد للقطاع الخاص بالاستيراد التجاري للقاحات لكافة الناس.

وشهدت الجولة الأولى بيعًا تجاريًّا للقاح "سبوتنيك في" الروسي الذي يتم بيعه لعامة الناس، مقابل نحو 12 ألف روبية باكستانية (80 دولارًا) نظير عبوة من جرعتين.

ورغم التكلفة، أبلغ عدد من مراكز التطعيم عن طوابير طويلة، حيث وقف البعض في كراتشي لما يقرب من 3 ساعات من أجل التطعيم.

وكان معظم المنتظرين في الطابور من الشبان الباكستانيين الذين ما زالوا غير مؤهلين للتطعيم الحكومي المجاني، باعتبار اللقاح ضروريًّا من أجل السفر.

05 إبريل 2021 - 23 شعبان 1442
09:09 AM

الآلاف يتسابقون للتطعيم ضد كورونا في باكستان.. والجرعتان بـ80 دولارًا

بعدما سمحت الحكومة للقطاع الخاص بالاستيراد التجاري للقاحات

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
1,688

احتشد آلاف الباكستانيين للتطعيم في الجولة الأولى من المبيعات التجارية للقاحات كورونا، التي بدأت مطلع الأسبوع مع إعلان مراكز التطعيم في مدينة كراتشي الجنوبية يوم الأحد أنها بيعت بالفعل.

وتقدم باكستان حاليًا اللقاح مجانًا للعاملين في مجال الرعاية الصحية الذين يتصدرون جهود مواجهة "كوفيد 19" ومن تزيد أعمارهم على 50 عامًا، لكن الحملة اتسمت بالبطء حتى الآن.

وبحسب "رويترز"، ففي شهر مارس الماضي، سمحت البلاد للقطاع الخاص بالاستيراد التجاري للقاحات لكافة الناس.

وشهدت الجولة الأولى بيعًا تجاريًّا للقاح "سبوتنيك في" الروسي الذي يتم بيعه لعامة الناس، مقابل نحو 12 ألف روبية باكستانية (80 دولارًا) نظير عبوة من جرعتين.

ورغم التكلفة، أبلغ عدد من مراكز التطعيم عن طوابير طويلة، حيث وقف البعض في كراتشي لما يقرب من 3 ساعات من أجل التطعيم.

وكان معظم المنتظرين في الطابور من الشبان الباكستانيين الذين ما زالوا غير مؤهلين للتطعيم الحكومي المجاني، باعتبار اللقاح ضروريًّا من أجل السفر.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
10,865
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
12,845
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,001
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,139

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة