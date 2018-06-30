شرطة الرياض تعلن القبض على المعتدي على أجهزة الصراف الآلي

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض بأن الجهات الأمنية المختصة باشرت خلال الفترة من 23/ 9/ 1439هـ وحتى 4/ 10/ 1439هـ 8 بلاغات عن جرائم اعتداء على أجهزة صراف آلي في عدة مواقع، وذلك بتكسير أجزاء منها وإشعال النار في اثنتين.

وقد أسفرت إجراءات الضبط الجنائي المتخذة بتوفيق الله تعالى عن تحديد هوية المتورط في ذلك، واتضح أنه مواطن في العقد الثالث من عمره، والقبض عليه، وضبط الأداة المستخدمة (مطرقة) بحوزته، حيث أقر بارتكاب تلك الجرائم، وجرى إيقافه وإشعار النيابة العامة.