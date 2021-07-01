الوطني للأرصاد: أمطار على عسير تتواصل حتى 8 مساء

قال: تُصحَب بنشاط في الرياح السطحية وتدني الرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطًا في الرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على محافظات: (أحد رفيدة، والحرجة، وسراة عبيدة، وظهران الجنوب).

وأوضح المركز أن الحالة تستمر -بمشيئة الله- حتى الساعة الـ٨ مساءً.