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عملية الـ 9 ساعات تُعيد ترميم كسور بوجه وجمجمة حامل تعرّضت لحادث سير

جراحة ناجحة أجراها فريق طبي بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرّمة

تمكّن فريق طبي مكوّن من جراحة الوجه والفكين وجراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك فيصل عضو التجمّع الصحي بمكة المكرّمة، من إجراء عملية جراحية استغرقت 9 ساعات لمريضة أربعينية حامل تعرّضت لحادث مروري نتجت عنه كسور متعدّدة بالوجه.

وتمّ خلال العملية إعادة ترميم عظام الجبهة والوجه والفكين باستخدام الصفائح المعدنية؛ حيث أدّت الكسور إلى دخول العظام للدماغ.

واستقرت حالة المريضة بعد إجراء العملية الجراحية لها، وتمّ تنويمها بقسم العناية المركّزة.

فريق طبي بمستشفى الملك فيصل

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عملية الـ 9 ساعات تُعيد ترميم كسور بوجه وجمجمة حامل تعرّضت لحادث سير
سبق

تمكّن فريق طبي مكوّن من جراحة الوجه والفكين وجراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك فيصل عضو التجمّع الصحي بمكة المكرّمة، من إجراء عملية جراحية استغرقت 9 ساعات لمريضة أربعينية حامل تعرّضت لحادث مروري نتجت عنه كسور متعدّدة بالوجه.

وتمّ خلال العملية إعادة ترميم عظام الجبهة والوجه والفكين باستخدام الصفائح المعدنية؛ حيث أدّت الكسور إلى دخول العظام للدماغ.

واستقرت حالة المريضة بعد إجراء العملية الجراحية لها، وتمّ تنويمها بقسم العناية المركّزة.

20 يناير 2021 - 7 جمادى الآخر 1442
10:36 AM

عملية الـ 9 ساعات تُعيد ترميم كسور بوجه وجمجمة حامل تعرّضت لحادث سير

جراحة ناجحة أجراها فريق طبي بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرّمة

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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تمكّن فريق طبي مكوّن من جراحة الوجه والفكين وجراحة المخ والأعصاب بمستشفى الملك فيصل عضو التجمّع الصحي بمكة المكرّمة، من إجراء عملية جراحية استغرقت 9 ساعات لمريضة أربعينية حامل تعرّضت لحادث مروري نتجت عنه كسور متعدّدة بالوجه.

وتمّ خلال العملية إعادة ترميم عظام الجبهة والوجه والفكين باستخدام الصفائح المعدنية؛ حيث أدّت الكسور إلى دخول العظام للدماغ.

واستقرت حالة المريضة بعد إجراء العملية الجراحية لها، وتمّ تنويمها بقسم العناية المركّزة.

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