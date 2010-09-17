وكيل "الصحة": ليس منطقياً حصول عموم المجتمع على جرعة ثالثة من لقاح كورونا.. لهذا السبب
أكد الحاجة إلى إعادة النظر في دواعي وأسلوب الفحص المخبري لفيروس كوفيد-19
كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري ليس من المنطقي حصول عموم المجتمع على جرعة ثالثة إذا كانت جرعتا اللقاح تمنع المرض الشديد التنويم الوفيا.
وقال "العسيري": إذا كانت جرعتا اللقاح تمنع المرض الشديد التنويم الوفيات فليس من المنطقي حصول عموم المجتمع على جرعة ثالثة.
وأضاف: في هذه المرحلة من التغطية الممتازة باللقاحات، نحن بحاجة إلى إعادة النظر في دواعي وأسلوب الفحص المخبري لكوفيد-19 والحكم على الجائحة فقط من منظور عبء المرض على المجتمع.
لقاح كورونا
وزارة الصحة
فيروس كورونا الجديد
وكيل "الصحة": ليس منطقياً حصول عموم المجتمع على جرعة ثالثة من لقاح كورونا.. لهذا السبب
هادي العصيمي
سبق
2021-09-17
كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري ليس من المنطقي حصول عموم المجتمع على جرعة ثالثة إذا كانت جرعتا اللقاح تمنع المرض الشديد التنويم الوفيا.
وقال "العسيري": إذا كانت جرعتا اللقاح تمنع المرض الشديد التنويم الوفيات فليس من المنطقي حصول عموم المجتمع على جرعة ثالثة.
وأضاف: في هذه المرحلة من التغطية الممتازة باللقاحات، نحن بحاجة إلى إعادة النظر في دواعي وأسلوب الفحص المخبري لكوفيد-19 والحكم على الجائحة فقط من منظور عبء المرض على المجتمع.
17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443
05:00 PM
اخر تعديل
17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443
09:58 PM
وكيل "الصحة": ليس منطقياً حصول عموم المجتمع على جرعة ثالثة من لقاح كورونا.. لهذا السبب
أكد الحاجة إلى إعادة النظر في دواعي وأسلوب الفحص المخبري لفيروس كوفيد-19
كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري ليس من المنطقي حصول عموم المجتمع على جرعة ثالثة إذا كانت جرعتا اللقاح تمنع المرض الشديد التنويم الوفيا.
وقال "العسيري": إذا كانت جرعتا اللقاح تمنع المرض الشديد التنويم الوفيات فليس من المنطقي حصول عموم المجتمع على جرعة ثالثة.
وأضاف: في هذه المرحلة من التغطية الممتازة باللقاحات، نحن بحاجة إلى إعادة النظر في دواعي وأسلوب الفحص المخبري لكوفيد-19 والحكم على الجائحة فقط من منظور عبء المرض على المجتمع.