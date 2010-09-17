النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

وكيل "الصحة": ليس منطقياً حصول عموم المجتمع على جرعة ثالثة من لقاح كورونا.. لهذا السبب

أكد الحاجة إلى إعادة النظر في دواعي وأسلوب الفحص المخبري لفيروس كوفيد-19

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري ‏ليس من المنطقي حصول عموم المجتمع على جرعة ثالثة إذا كانت جرعتا اللقاح تمنع المرض الشديد التنويم الوفيا.

وقال "العسيري": إذا كانت جرعتا اللقاح تمنع المرض الشديد التنويم الوفيات فليس من المنطقي حصول عموم المجتمع على جرعة ثالثة.

وأضاف: في هذه المرحلة من التغطية الممتازة باللقاحات، نحن بحاجة إلى إعادة النظر في دواعي وأسلوب الفحص المخبري لكوفيد-19 والحكم على الجائحة فقط من منظور عبء المرض على المجتمع.

لقاح كورونا وزارة الصحة فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
وكيل "الصحة": ليس منطقياً حصول عموم المجتمع على جرعة ثالثة من لقاح كورونا.. لهذا السبب
سبق

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري ‏ليس من المنطقي حصول عموم المجتمع على جرعة ثالثة إذا كانت جرعتا اللقاح تمنع المرض الشديد التنويم الوفيا.

وقال "العسيري": إذا كانت جرعتا اللقاح تمنع المرض الشديد التنويم الوفيات فليس من المنطقي حصول عموم المجتمع على جرعة ثالثة.

وأضاف: في هذه المرحلة من التغطية الممتازة باللقاحات، نحن بحاجة إلى إعادة النظر في دواعي وأسلوب الفحص المخبري لكوفيد-19 والحكم على الجائحة فقط من منظور عبء المرض على المجتمع.

17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443
05:00 PM
اخر تعديل
17 سبتمبر 2021 - 10 صفر 1443
09:58 PM

وكيل "الصحة": ليس منطقياً حصول عموم المجتمع على جرعة ثالثة من لقاح كورونا.. لهذا السبب

أكد الحاجة إلى إعادة النظر في دواعي وأسلوب الفحص المخبري لفيروس كوفيد-19

A A A
هادي العصيمي - مكة المكرمة
6
6,710

كشف وكيل وزارة الصحة المساعد للصحة الوقائية الدكتور عبدالله عسيري ‏ليس من المنطقي حصول عموم المجتمع على جرعة ثالثة إذا كانت جرعتا اللقاح تمنع المرض الشديد التنويم الوفيا.

وقال "العسيري": إذا كانت جرعتا اللقاح تمنع المرض الشديد التنويم الوفيات فليس من المنطقي حصول عموم المجتمع على جرعة ثالثة.

وأضاف: في هذه المرحلة من التغطية الممتازة باللقاحات، نحن بحاجة إلى إعادة النظر في دواعي وأسلوب الفحص المخبري لكوفيد-19 والحكم على الجائحة فقط من منظور عبء المرض على المجتمع.

اعلان

بالأرقام

201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
10,724
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
13,665
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,859
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
34,074

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المطلوب من البيت الأبيض

المطلوب من البيت الأبيض

مبارك آل عاتي
وعاد المدير..!!

وعاد المدير..!!

ساير المنيعي
كيف تسيطر على حياتك؟

كيف تسيطر على حياتك؟

مها عبدالله الحقباني
الوطن.. هو لنا ونحن له!!

الوطن.. هو لنا ونحن له!!

عبدالمحسن الحارثي
كل شيء مراقَب..!!

كل شيء مراقَب..!!

محمد الصيعري
مكافحة الفساد.. حان دورك!!

مكافحة الفساد.. حان دورك!!

بندر مغرم الشهري
"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

"ثار" تخطو نحو التنمية والازدهار

علي آل شرمة
التطوُّع الممنوع

التطوُّع الممنوع

عبدالغني الشيخ
الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

الفاشلون ينكرون نجاح الآخرين!

صالح مطر الغامدي
هل أنتِ مؤدلجة؟

هل أنتِ مؤدلجة؟

مها الجبر
مصدر مسؤول

مصدر مسؤول

بدر الغامدي
عيب عليك.. أنت كبير!

عيب عليك.. أنت كبير!

مها عبدالله الحقباني

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة