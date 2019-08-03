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إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. السعودية تخصص رابطًا جديدًا لاستقبال طلبات الحجاج القطريين

عقب حجب السلطات القطرية الرابط السابق

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بتسهيل قدوم جميع الحجاج، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم لأداء هذه الفريضة، أعلنت وزارة الحج والعمرة تخصيص رابط جديد لاستقبال طلبات الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، هو: https://qatar1440.haj.gov.sa .

جاء ذلك عقب قيام السلطات القطرية بحجب الرابط السابق https://qh1440.haj.gov.sa الذي كان قد تم تخصيصه لاستقبال طلبات الحجاج القطريين الراغبين بأداء فريضة الحج.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي مواصلة السعودية تهيئة السبل كافة لتسهيل قدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، وأن محاولات النظام القطري المستمرة لتسييس الحج، ووضع العراقيل أمام حجاج دولة قطر، لن تثني السعودية عن تقديم التسهيلات كافة لقدومهم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام. داعية السلطات القطرية إلى عدم حجب الرابط الجديد، وتسهيل حج مواطنيها القطريين الأشقاء.

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إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. السعودية تخصص رابطًا جديدًا لاستقبال طلبات الحجاج القطريين
سبق

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بتسهيل قدوم جميع الحجاج، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم لأداء هذه الفريضة، أعلنت وزارة الحج والعمرة تخصيص رابط جديد لاستقبال طلبات الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، هو: https://qatar1440.haj.gov.sa .

جاء ذلك عقب قيام السلطات القطرية بحجب الرابط السابق https://qh1440.haj.gov.sa الذي كان قد تم تخصيصه لاستقبال طلبات الحجاج القطريين الراغبين بأداء فريضة الحج.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي مواصلة السعودية تهيئة السبل كافة لتسهيل قدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، وأن محاولات النظام القطري المستمرة لتسييس الحج، ووضع العراقيل أمام حجاج دولة قطر، لن تثني السعودية عن تقديم التسهيلات كافة لقدومهم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام. داعية السلطات القطرية إلى عدم حجب الرابط الجديد، وتسهيل حج مواطنيها القطريين الأشقاء.

03 أغسطس 2019 - 2 ذو الحجة 1440
10:21 PM

إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين.. السعودية تخصص رابطًا جديدًا لاستقبال طلبات الحجاج القطريين

عقب حجب السلطات القطرية الرابط السابق

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - مكة المكرمة
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إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله - بتسهيل قدوم جميع الحجاج، وتذليل كل العراقيل التي قد تواجههم لأداء هذه الفريضة، أعلنت وزارة الحج والعمرة تخصيص رابط جديد لاستقبال طلبات الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، هو: https://qatar1440.haj.gov.sa .

جاء ذلك عقب قيام السلطات القطرية بحجب الرابط السابق https://qh1440.haj.gov.sa الذي كان قد تم تخصيصه لاستقبال طلبات الحجاج القطريين الراغبين بأداء فريضة الحج.

وأكدت الوزارة في بيان صحفي مواصلة السعودية تهيئة السبل كافة لتسهيل قدوم الأشقاء القطريين الراغبين في أداء مناسك الحج، وأن محاولات النظام القطري المستمرة لتسييس الحج، ووضع العراقيل أمام حجاج دولة قطر، لن تثني السعودية عن تقديم التسهيلات كافة لقدومهم لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام. داعية السلطات القطرية إلى عدم حجب الرابط الجديد، وتسهيل حج مواطنيها القطريين الأشقاء.

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