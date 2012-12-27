النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 154 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 175 خلال الـ24 ساعة الماضية

"الحلم يتحقق".. افتتاح مستشفى المخواة العام بعد 10 سنوات انتظار

حسام بن سعود: سامحونا.. غدًا يبدأ التشغيل التجريبي ونقل باقي الأقسام قريبًا

أعلن أمير الباحة الدكتور حسام بن سعود افتتاح مستشفى المخواة جزئياً غداً الاثنين والبدء في استكمال نقل الأقسام بعد 34 يومًا من الآن.

وقال أمير الباحة: "الحمد لله بعد سنوات طوال تحقق الحلم، تم تدشين المستشفى الذي أمضى 10 سنوات متوقفًا والحمد لله استطعنا، ويسامحنا المواطنون على تأخرنا، ولكن صادفتنا ظروف العام الماضي من كوفيد وغيره أثرت على سير العمل، غدًا الاثنين يبدأ التشغيل التجريبي للمستشفى بتشغيل بعض الأقسام غير الرئيسية وإن شاء الله يوم 8 من شهر 6 سيكون البدء في انتقال جميع الأقسام".

وأضاف: "أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي العهد على دعمهما المستمر لكل القطاعات في كل المجالات في كل الأنشطة وأشكر وزير الصحة الذي كان متعاونًا لأبعد الحدود الحمد لله".

وحول المبنى القديم وهل سيستفاد منه أوضح أمير منطقة الباحة أن "بعض الأقسام لا تزال صالحة وقد يستفاد منها في نقل بعض مراكز طب الأسنان وبعض ما يخص الصحة فيما يفيد مواطني المخواة، ولكن هناك جزء منه عمره 50 سنة والدفاع المدني أفاد بأنه غير صالح سننظر ماذا سيكون بالتعاون مع الوزارة والمحافظة والمديرية".

وكان أمير الباحة قد خاطب مدير الشؤون الصحية بالمنطقة مطلع عام 1439 هـ قائلاً: "هذا المستشفى ضيّق صدري، شفته اليوم ولازم يخلص".

يُشار إلى أن مشروع مستشفى المخواة العام، كان قد وضع حجر أساسه أمير منطقة الباحة الراحل محمد بن سعود بن عبدالعزيز -رحمه الله- في ربيع الأول من عام 1431هـ، بتكلفة 133 مليون ريال، وبسعة 200 سرير.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"الحلم يتحقق".. افتتاح مستشفى المخواة العام بعد 10 سنوات انتظار
سبق

أعلن أمير الباحة الدكتور حسام بن سعود افتتاح مستشفى المخواة جزئياً غداً الاثنين والبدء في استكمال نقل الأقسام بعد 34 يومًا من الآن.

وقال أمير الباحة: "الحمد لله بعد سنوات طوال تحقق الحلم، تم تدشين المستشفى الذي أمضى 10 سنوات متوقفًا والحمد لله استطعنا، ويسامحنا المواطنون على تأخرنا، ولكن صادفتنا ظروف العام الماضي من كوفيد وغيره أثرت على سير العمل، غدًا الاثنين يبدأ التشغيل التجريبي للمستشفى بتشغيل بعض الأقسام غير الرئيسية وإن شاء الله يوم 8 من شهر 6 سيكون البدء في انتقال جميع الأقسام".

وأضاف: "أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي العهد على دعمهما المستمر لكل القطاعات في كل المجالات في كل الأنشطة وأشكر وزير الصحة الذي كان متعاونًا لأبعد الحدود الحمد لله".

وحول المبنى القديم وهل سيستفاد منه أوضح أمير منطقة الباحة أن "بعض الأقسام لا تزال صالحة وقد يستفاد منها في نقل بعض مراكز طب الأسنان وبعض ما يخص الصحة فيما يفيد مواطني المخواة، ولكن هناك جزء منه عمره 50 سنة والدفاع المدني أفاد بأنه غير صالح سننظر ماذا سيكون بالتعاون مع الوزارة والمحافظة والمديرية".

وكان أمير الباحة قد خاطب مدير الشؤون الصحية بالمنطقة مطلع عام 1439 هـ قائلاً: "هذا المستشفى ضيّق صدري، شفته اليوم ولازم يخلص".

يُشار إلى أن مشروع مستشفى المخواة العام، كان قد وضع حجر أساسه أمير منطقة الباحة الراحل محمد بن سعود بن عبدالعزيز -رحمه الله- في ربيع الأول من عام 1431هـ، بتكلفة 133 مليون ريال، وبسعة 200 سرير.

27 ديسمبر 2020 - 12 جمادى الأول 1442
02:53 PM

"الحلم يتحقق".. افتتاح مستشفى المخواة العام بعد 10 سنوات انتظار

حسام بن سعود: سامحونا.. غدًا يبدأ التشغيل التجريبي ونقل باقي الأقسام قريبًا

A A A
عبدالعزيز الشهري - الباحة
0
2,084

أعلن أمير الباحة الدكتور حسام بن سعود افتتاح مستشفى المخواة جزئياً غداً الاثنين والبدء في استكمال نقل الأقسام بعد 34 يومًا من الآن.

وقال أمير الباحة: "الحمد لله بعد سنوات طوال تحقق الحلم، تم تدشين المستشفى الذي أمضى 10 سنوات متوقفًا والحمد لله استطعنا، ويسامحنا المواطنون على تأخرنا، ولكن صادفتنا ظروف العام الماضي من كوفيد وغيره أثرت على سير العمل، غدًا الاثنين يبدأ التشغيل التجريبي للمستشفى بتشغيل بعض الأقسام غير الرئيسية وإن شاء الله يوم 8 من شهر 6 سيكون البدء في انتقال جميع الأقسام".

وأضاف: "أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وسمو ولي العهد على دعمهما المستمر لكل القطاعات في كل المجالات في كل الأنشطة وأشكر وزير الصحة الذي كان متعاونًا لأبعد الحدود الحمد لله".

وحول المبنى القديم وهل سيستفاد منه أوضح أمير منطقة الباحة أن "بعض الأقسام لا تزال صالحة وقد يستفاد منها في نقل بعض مراكز طب الأسنان وبعض ما يخص الصحة فيما يفيد مواطني المخواة، ولكن هناك جزء منه عمره 50 سنة والدفاع المدني أفاد بأنه غير صالح سننظر ماذا سيكون بالتعاون مع الوزارة والمحافظة والمديرية".

وكان أمير الباحة قد خاطب مدير الشؤون الصحية بالمنطقة مطلع عام 1439 هـ قائلاً: "هذا المستشفى ضيّق صدري، شفته اليوم ولازم يخلص".

يُشار إلى أن مشروع مستشفى المخواة العام، كان قد وضع حجر أساسه أمير منطقة الباحة الراحل محمد بن سعود بن عبدالعزيز -رحمه الله- في ربيع الأول من عام 1431هـ، بتكلفة 133 مليون ريال، وبسعة 200 سرير.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
7,867
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
10,719
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
25,968
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
28,337

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

المحزم المليان

المحزم المليان

حسن آل عمير
وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

وباء الشائعات يستهدف لقاح كورونا

علي آل شرمة
التطوُّر علامة حيوية

التطوُّر علامة حيوية

مها الجبر
عض قلبي ولا تعض راتبي!

عض قلبي ولا تعض راتبي!

عبدالغني الشيخ
لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

لغة القرآن.. علامات مبشِّرة

عبدالرحمن المرشد
لغتنا العربية.. هي هويتنا

لغتنا العربية.. هي هويتنا

غسان محمد عسيلان
المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

المال يتحوَّل إلى كل شيء!!

عبدالمحسن الحارثي
السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

السعودية الأولى في حقوق الإنسان!!

صالح مطر الغامدي
ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

ناصح وموجِّه بملابس النوم..!!

حسن آل عمير
حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

حراك ثقافي واسع ينقل السعودية للعالمية

علي آل شرمة

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض
نبيل فاروق.. كاتب "المستحيل" وملهب خيالات الانتصارات والغموض

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة