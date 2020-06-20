نشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية تفاصيل بروتوكولات محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية والتي ستعود لعملها ابتداء من يوم غد الأحد.
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أكدت استمرار تعليق العمرة والزيارة وستتم مراجعة ذلك بشكل دوري في ضوء المعطيات الصحية
"الداخلية" تعلن صدور الموافقة الكريمة على رفع منع التجول بشكل كامل بدءاً من السادسة من صباح الغد
تعرف على بروتوكولات صالونات الحلاقة والتجميل
نشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية تفاصيل بروتوكولات محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية والتي ستعود لعملها ابتداء من يوم غد الأحد.
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تعرف على بروتوكولات صالونات الحلاقة والتجميلعبدالله البرقاوي سبق 2020-06-20
20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
05:06 PM
اخر تعديل
20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
06:20 PM
تعرف على بروتوكولات صالونات الحلاقة والتجميل
نشرت وزارة الشؤون البلدية والقروية تفاصيل بروتوكولات محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية والتي ستعود لعملها ابتداء من يوم غد الأحد.
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