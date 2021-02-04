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"الإعلام المرئي": يمكن استرجاع قيمة تذاكر السينما خلال الإغلاق

تزامنًا مع البيان الصادر عن "الداخلية" بإغلاق دور السينما 10 أيام

ذكرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أنه وإشارة إلى البيان الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ اليوم، بخصوص الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس "كورونا" والتي ترتب عليها إغلاق دور السينما لمدة عشرة أيام، قابلة للتمديد اعتبارًا من مساء اليوم، فإن الهيئة تعلن إمكانية استرجاع قيمة التذاكر التي تم شراؤها مسبقًا لعروض الأفلام المجدولة خلال فترة الإغلاق.

ودعت الهيئة إلى التواصل مباشرة مع الشركات المشغلة لاسترجاع قيمة التذاكر، موضحة أنه في حالة وجود استفسارات أو شكاوى، يرجى التواصل مع الرقم الموحد "920004242".

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"الإعلام المرئي": يمكن استرجاع قيمة تذاكر السينما خلال الإغلاق
سبق

ذكرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أنه وإشارة إلى البيان الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ اليوم، بخصوص الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس "كورونا" والتي ترتب عليها إغلاق دور السينما لمدة عشرة أيام، قابلة للتمديد اعتبارًا من مساء اليوم، فإن الهيئة تعلن إمكانية استرجاع قيمة التذاكر التي تم شراؤها مسبقًا لعروض الأفلام المجدولة خلال فترة الإغلاق.

ودعت الهيئة إلى التواصل مباشرة مع الشركات المشغلة لاسترجاع قيمة التذاكر، موضحة أنه في حالة وجود استفسارات أو شكاوى، يرجى التواصل مع الرقم الموحد "920004242".

04 فبراير 2021 - 22 جمادى الآخر 1442
04:13 PM

"الإعلام المرئي": يمكن استرجاع قيمة تذاكر السينما خلال الإغلاق

تزامنًا مع البيان الصادر عن "الداخلية" بإغلاق دور السينما 10 أيام

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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ذكرت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع أنه وإشارة إلى البيان الصادر عن وزارة الداخلية بتاريخ اليوم، بخصوص الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس "كورونا" والتي ترتب عليها إغلاق دور السينما لمدة عشرة أيام، قابلة للتمديد اعتبارًا من مساء اليوم، فإن الهيئة تعلن إمكانية استرجاع قيمة التذاكر التي تم شراؤها مسبقًا لعروض الأفلام المجدولة خلال فترة الإغلاق.

ودعت الهيئة إلى التواصل مباشرة مع الشركات المشغلة لاسترجاع قيمة التذاكر، موضحة أنه في حالة وجود استفسارات أو شكاوى، يرجى التواصل مع الرقم الموحد "920004242".

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