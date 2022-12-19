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النيابة العامة: مخترق نظام إحدى الجامعات الإلكترونية متهم في قضايا جرائم معلوماتية

قالت: إحالة المعنيّ إلى المحكمة المختصة للمطالبة بمعاقبته في ضوء نظام مكافحة الجرائم

صرّح المتحدث الرسمي للنيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني، بأن التحقيقات التي قامت بها الأجهزة المختصة في النيابة العامة، كشفت عن قيام أحد المتهمين في قضايا الجرائم المعلوماتية، باختراق نظام إحدى الجامعات الإلكترونية، واطلاعه على بيانات خاصة بالجامعة من بينها درجات الطلاب، وقيامه بتعديلها؛ مستغلًا بعض البيانات الشخصية الإلكترونية.

وبيّن "الدسيماني" أن النيابة العامة قامت بتحليل النمط الإجرامي المقترف، وربطه ببعض مظاهر السلوك الآثم في قضايا مماثلة؛ استنادًا إلى أحدث النظريات في علم التحقيق الجنائي؛ للكشف عن كل المتورطين في القضية.

وأشار إلى أنه تم التحفظ على الأدوات المستخدمة في الجريمة، وإحالة المعنيّ إلى المحكمة المختصة؛ للمطالبة بمعاقبته في ضوء نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبما يكفل ردعه وحماية النظم المعلوماتية.

والنيابة العامة إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع تحقيق الحماية الوطنية للنظم المعلوماتية كافة، وتحذّر كُلّ مَن تُسول له نفسه المساس بهذه النظم أو محاولة اختراقها أو تعطيلها.

النيابة العامة قضايا الجرائم المعلوماتية اختراق نظام إحدى الجامعات الإلكترونية

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النيابة العامة: مخترق نظام إحدى الجامعات الإلكترونية متهم في قضايا جرائم معلوماتية
سبق

صرّح المتحدث الرسمي للنيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني، بأن التحقيقات التي قامت بها الأجهزة المختصة في النيابة العامة، كشفت عن قيام أحد المتهمين في قضايا الجرائم المعلوماتية، باختراق نظام إحدى الجامعات الإلكترونية، واطلاعه على بيانات خاصة بالجامعة من بينها درجات الطلاب، وقيامه بتعديلها؛ مستغلًا بعض البيانات الشخصية الإلكترونية.

وبيّن "الدسيماني" أن النيابة العامة قامت بتحليل النمط الإجرامي المقترف، وربطه ببعض مظاهر السلوك الآثم في قضايا مماثلة؛ استنادًا إلى أحدث النظريات في علم التحقيق الجنائي؛ للكشف عن كل المتورطين في القضية.

وأشار إلى أنه تم التحفظ على الأدوات المستخدمة في الجريمة، وإحالة المعنيّ إلى المحكمة المختصة؛ للمطالبة بمعاقبته في ضوء نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبما يكفل ردعه وحماية النظم المعلوماتية.

والنيابة العامة إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع تحقيق الحماية الوطنية للنظم المعلوماتية كافة، وتحذّر كُلّ مَن تُسول له نفسه المساس بهذه النظم أو محاولة اختراقها أو تعطيلها.

19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
01:50 PM
اخر تعديل
19 ديسمبر 2019 - 22 ربيع الآخر 1441
02:08 PM

النيابة العامة: مخترق نظام إحدى الجامعات الإلكترونية متهم في قضايا جرائم معلوماتية

قالت: إحالة المعنيّ إلى المحكمة المختصة للمطالبة بمعاقبته في ضوء نظام مكافحة الجرائم

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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3,922

صرّح المتحدث الرسمي للنيابة العامة الدكتور ماجد الدسيماني، بأن التحقيقات التي قامت بها الأجهزة المختصة في النيابة العامة، كشفت عن قيام أحد المتهمين في قضايا الجرائم المعلوماتية، باختراق نظام إحدى الجامعات الإلكترونية، واطلاعه على بيانات خاصة بالجامعة من بينها درجات الطلاب، وقيامه بتعديلها؛ مستغلًا بعض البيانات الشخصية الإلكترونية.

وبيّن "الدسيماني" أن النيابة العامة قامت بتحليل النمط الإجرامي المقترف، وربطه ببعض مظاهر السلوك الآثم في قضايا مماثلة؛ استنادًا إلى أحدث النظريات في علم التحقيق الجنائي؛ للكشف عن كل المتورطين في القضية.

وأشار إلى أنه تم التحفظ على الأدوات المستخدمة في الجريمة، وإحالة المعنيّ إلى المحكمة المختصة؛ للمطالبة بمعاقبته في ضوء نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وبما يكفل ردعه وحماية النظم المعلوماتية.

والنيابة العامة إذ تعلن ذلك لتؤكد للجميع تحقيق الحماية الوطنية للنظم المعلوماتية كافة، وتحذّر كُلّ مَن تُسول له نفسه المساس بهذه النظم أو محاولة اختراقها أو تعطيلها.

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