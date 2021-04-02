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7 وفيات و5 إصابات في حادث تصادم على طريق القصيم - المدينة القديم

6 فِرق إسعافية باشرت الحادث

لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأُصيب 5 آخرون، إثر وقوع حادث على طريق القصيم - المدينة القديم، فيما باشرت الجهات المعنية الحادث.

وأوضح خالد بن مساعد السهلي، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، أن عمليات الهيئة بالمنطقة (997) تلقت في تمام الساعة الـ22:05 من مساء الجمعة بلاغًا، يفيد بوقوع حادث على طريق المدينة - القصيم السريع بعد العاقول باتجاه القصيم لثلاث مركبات، واحتمالية وجود أكثر من 10 حالات في الموقع.

وأضاف: "على الفور تم توجيه 6 فِرق إسعافية وعنايات متقدمة، تساندها فرقتان من النقل الإسعافي للشؤون الصحية والقيادة الميدانية".

وبيّن "السهلي" أنه عند وصول الفِرق الإسعافية للموقع، والبدء بإجراءات الفرز الإسعافي، اتضح وجود عدد 12 حالة، منها وفاة طفلين وامرأتَين وثلاثة رجال، وإصابة طفل وامرأتين بإصابات خطيرة، فيما أُصيب رجلان بإصابات بسيطة، ورفضوا النقل بالإسعاف.

وأشار إلى أنه تم عمل اللازم إسعافيًّا للمصابين، ونقلهم لأقرب مستشفى، وتم مباشرة الموقع لمساندة أعمال الدفاع المدني حتى انتهاء الحدث ونقل الحالات، وتوجيه النقل غير الإسعافي التابع للهيئة لنقل الحالات المتوفاة، نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

حادث مروع الهلال الأحمر المدينة المنورة حادث تصادم القصيم

الرئيسية/ المملكة / محليات

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7 وفيات و5 إصابات في حادث تصادم على طريق القصيم - المدينة القديم
سبق

لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأُصيب 5 آخرون، إثر وقوع حادث على طريق القصيم - المدينة القديم، فيما باشرت الجهات المعنية الحادث.

وأوضح خالد بن مساعد السهلي، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، أن عمليات الهيئة بالمنطقة (997) تلقت في تمام الساعة الـ22:05 من مساء الجمعة بلاغًا، يفيد بوقوع حادث على طريق المدينة - القصيم السريع بعد العاقول باتجاه القصيم لثلاث مركبات، واحتمالية وجود أكثر من 10 حالات في الموقع.

وأضاف: "على الفور تم توجيه 6 فِرق إسعافية وعنايات متقدمة، تساندها فرقتان من النقل الإسعافي للشؤون الصحية والقيادة الميدانية".

وبيّن "السهلي" أنه عند وصول الفِرق الإسعافية للموقع، والبدء بإجراءات الفرز الإسعافي، اتضح وجود عدد 12 حالة، منها وفاة طفلين وامرأتَين وثلاثة رجال، وإصابة طفل وامرأتين بإصابات خطيرة، فيما أُصيب رجلان بإصابات بسيطة، ورفضوا النقل بالإسعاف.

وأشار إلى أنه تم عمل اللازم إسعافيًّا للمصابين، ونقلهم لأقرب مستشفى، وتم مباشرة الموقع لمساندة أعمال الدفاع المدني حتى انتهاء الحدث ونقل الحالات، وتوجيه النقل غير الإسعافي التابع للهيئة لنقل الحالات المتوفاة، نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

02 إبريل 2021 - 20 شعبان 1442
11:54 PM
اخر تعديل
03 إبريل 2021 - 21 شعبان 1442
02:09 AM

7 وفيات و5 إصابات في حادث تصادم على طريق القصيم - المدينة القديم

6 فِرق إسعافية باشرت الحادث

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
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8,384

لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأُصيب 5 آخرون، إثر وقوع حادث على طريق القصيم - المدينة القديم، فيما باشرت الجهات المعنية الحادث.

وأوضح خالد بن مساعد السهلي، المتحدث الرسمي لهيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة المدينة المنورة، أن عمليات الهيئة بالمنطقة (997) تلقت في تمام الساعة الـ22:05 من مساء الجمعة بلاغًا، يفيد بوقوع حادث على طريق المدينة - القصيم السريع بعد العاقول باتجاه القصيم لثلاث مركبات، واحتمالية وجود أكثر من 10 حالات في الموقع.

وأضاف: "على الفور تم توجيه 6 فِرق إسعافية وعنايات متقدمة، تساندها فرقتان من النقل الإسعافي للشؤون الصحية والقيادة الميدانية".

وبيّن "السهلي" أنه عند وصول الفِرق الإسعافية للموقع، والبدء بإجراءات الفرز الإسعافي، اتضح وجود عدد 12 حالة، منها وفاة طفلين وامرأتَين وثلاثة رجال، وإصابة طفل وامرأتين بإصابات خطيرة، فيما أُصيب رجلان بإصابات بسيطة، ورفضوا النقل بالإسعاف.

وأشار إلى أنه تم عمل اللازم إسعافيًّا للمصابين، ونقلهم لأقرب مستشفى، وتم مباشرة الموقع لمساندة أعمال الدفاع المدني حتى انتهاء الحدث ونقل الحالات، وتوجيه النقل غير الإسعافي التابع للهيئة لنقل الحالات المتوفاة، نسأل الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، ويلهم ذويهم الصبر والسلوان.

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