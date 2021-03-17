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الطائف.. الكشف عن موقع تديره عمالة أجنبية لطهي الأطعمة وبيعها باسم الأُسر المنتجة

طبقت بحقهم لائحة الغرامات والجزاءات الرادعة

كشفت أمانة محافظة الطائف عن ضبط موقع شمال المحافظة تتخذه وتديره عمالة أجنبية لإعداد وطهي أطعمة تفتقد لأدنى الاشتراطات الصحية والاحترازية، وبيعها على أنها مُعدة من قِبل الأُسر المنتجة.

جاء ذلك في إطار الجولات الميدانية الرقابية لمراقبي الأسواق ببلدية "شمال الطائف الفرعية"، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات الرادعة بحقهم.

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الطائف.. الكشف عن موقع تديره عمالة أجنبية لطهي الأطعمة وبيعها باسم الأُسر المنتجة
سبق

كشفت أمانة محافظة الطائف عن ضبط موقع شمال المحافظة تتخذه وتديره عمالة أجنبية لإعداد وطهي أطعمة تفتقد لأدنى الاشتراطات الصحية والاحترازية، وبيعها على أنها مُعدة من قِبل الأُسر المنتجة.

جاء ذلك في إطار الجولات الميدانية الرقابية لمراقبي الأسواق ببلدية "شمال الطائف الفرعية"، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات الرادعة بحقهم.

17 مارس 2021 - 4 شعبان 1442
04:25 PM

الطائف.. الكشف عن موقع تديره عمالة أجنبية لطهي الأطعمة وبيعها باسم الأُسر المنتجة

طبقت بحقهم لائحة الغرامات والجزاءات الرادعة

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فهد العتيبي - الطائف
6
3,968

كشفت أمانة محافظة الطائف عن ضبط موقع شمال المحافظة تتخذه وتديره عمالة أجنبية لإعداد وطهي أطعمة تفتقد لأدنى الاشتراطات الصحية والاحترازية، وبيعها على أنها مُعدة من قِبل الأُسر المنتجة.

جاء ذلك في إطار الجولات الميدانية الرقابية لمراقبي الأسواق ببلدية "شمال الطائف الفرعية"، وتم تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات الرادعة بحقهم.

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