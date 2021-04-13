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مكة.. انقطاعات الكهرباء تتواصل وأهالي مخطط "الزايدي" يناشدون

مكررة بشكل يومي ومخاوف من تزامنها مع مواعيد اختبارات الأبناء

ناشد عدد من أهالي مخطط الزايدي هيئة تنظيم الكهرباء التدخل بعد تكرار انقطاع الكهرباء عن منازلهم بشكل شبه يومي وتحديداً الحي الواقع تجاه طريق جدة القديم بمكة المكرمة.

وقال جمعان المالكي لـ"سبق" معاناتنا مستمرة مع تكرار انقطاع الكهرباء من سنوات وكانت أول شكوى في عام 2015 وتقدمنا بشكوى رقم 15120600614 .

وتابع، بدأنا أول أيام الشهر الكريم بانقطاع الخدمة عن منازلنا واعتدنا ذلك بشكل يومي عند الساعة 10 ولقرابة ساعة كاملة وتم تقديم شكوى أكثر من مرة دون جدوى.

وأردف المالكي: اليوم فقط تعرضنا للانقطاع مرتين وفي كل مرة نتقدم ببلاغ للشركة، وأبناؤنا لديهم اليوم والأسبوع المقبل اختبارات ونخشى أن يتعرضوا لمشاكل أثناء أداء الاختبار.

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مكة.. انقطاعات الكهرباء تتواصل وأهالي مخطط "الزايدي" يناشدون
سبق

ناشد عدد من أهالي مخطط الزايدي هيئة تنظيم الكهرباء التدخل بعد تكرار انقطاع الكهرباء عن منازلهم بشكل شبه يومي وتحديداً الحي الواقع تجاه طريق جدة القديم بمكة المكرمة.

وقال جمعان المالكي لـ"سبق" معاناتنا مستمرة مع تكرار انقطاع الكهرباء من سنوات وكانت أول شكوى في عام 2015 وتقدمنا بشكوى رقم 15120600614 .

وتابع، بدأنا أول أيام الشهر الكريم بانقطاع الخدمة عن منازلنا واعتدنا ذلك بشكل يومي عند الساعة 10 ولقرابة ساعة كاملة وتم تقديم شكوى أكثر من مرة دون جدوى.

وأردف المالكي: اليوم فقط تعرضنا للانقطاع مرتين وفي كل مرة نتقدم ببلاغ للشركة، وأبناؤنا لديهم اليوم والأسبوع المقبل اختبارات ونخشى أن يتعرضوا لمشاكل أثناء أداء الاختبار.

13 إبريل 2021 - 1 رمضان 1442
12:38 PM

مكة.. انقطاعات الكهرباء تتواصل وأهالي مخطط "الزايدي" يناشدون

مكررة بشكل يومي ومخاوف من تزامنها مع مواعيد اختبارات الأبناء

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أحمد العبدالله - مكة المكرمة
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ناشد عدد من أهالي مخطط الزايدي هيئة تنظيم الكهرباء التدخل بعد تكرار انقطاع الكهرباء عن منازلهم بشكل شبه يومي وتحديداً الحي الواقع تجاه طريق جدة القديم بمكة المكرمة.

وقال جمعان المالكي لـ"سبق" معاناتنا مستمرة مع تكرار انقطاع الكهرباء من سنوات وكانت أول شكوى في عام 2015 وتقدمنا بشكوى رقم 15120600614 .

وتابع، بدأنا أول أيام الشهر الكريم بانقطاع الخدمة عن منازلنا واعتدنا ذلك بشكل يومي عند الساعة 10 ولقرابة ساعة كاملة وتم تقديم شكوى أكثر من مرة دون جدوى.

وأردف المالكي: اليوم فقط تعرضنا للانقطاع مرتين وفي كل مرة نتقدم ببلاغ للشركة، وأبناؤنا لديهم اليوم والأسبوع المقبل اختبارات ونخشى أن يتعرضوا لمشاكل أثناء أداء الاختبار.

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