النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 384 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 309 خلال الـ24 ساعة الماضية

هشاشة وتزييف.. شاهد.. حيل تقنية للتنظيمات الإرهابية يفضحها "اعتدال"

محاولات لنشر إيديولوجيا التطرف وتجنيد الصغار يكشف المركز عن إحداها

كشف المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال"، حيل استخدام التنظيمات المتطرفة والإرهابية، تقنية المؤثرات الصوتية في اللقطات الميدانية لعناصرهم؛ وذلك ضمن أهدافهم في صناعة صورة ذهنية قوية تخفي هشاشة تلك التنظيمات.

وأظهر قسم تحليل الوسائط الرقمية في "اعتدال"، عبر فيديو على حساب المركز، اليوم الجمعة؛ أحد هذه الأساليب، وحقيقة ما تحاول التنظيمات والجماعات تمريره من صور مضللة ومزيفة حيال قوتها وشجاعة عناصرها، لنشر إيديولوجياتها المتطرفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتجنيد أكبر عدد، خاصة من صغار السن.

المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف اعتدال

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
هشاشة وتزييف.. شاهد.. حيل تقنية للتنظيمات الإرهابية يفضحها "اعتدال"
سبق

كشف المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال"، حيل استخدام التنظيمات المتطرفة والإرهابية، تقنية المؤثرات الصوتية في اللقطات الميدانية لعناصرهم؛ وذلك ضمن أهدافهم في صناعة صورة ذهنية قوية تخفي هشاشة تلك التنظيمات.

وأظهر قسم تحليل الوسائط الرقمية في "اعتدال"، عبر فيديو على حساب المركز، اليوم الجمعة؛ أحد هذه الأساليب، وحقيقة ما تحاول التنظيمات والجماعات تمريره من صور مضللة ومزيفة حيال قوتها وشجاعة عناصرها، لنشر إيديولوجياتها المتطرفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتجنيد أكبر عدد، خاصة من صغار السن.

05 مارس 2021 - 21 رجب 1442
04:19 PM

هشاشة وتزييف.. شاهد.. حيل تقنية للتنظيمات الإرهابية يفضحها "اعتدال"

محاولات لنشر إيديولوجيا التطرف وتجنيد الصغار يكشف المركز عن إحداها

A A A
أحمد البراهيم - الرياض
3
1,562

كشف المركز العالمي لمكافحة الفكر المتطرف "اعتدال"، حيل استخدام التنظيمات المتطرفة والإرهابية، تقنية المؤثرات الصوتية في اللقطات الميدانية لعناصرهم؛ وذلك ضمن أهدافهم في صناعة صورة ذهنية قوية تخفي هشاشة تلك التنظيمات.

وأظهر قسم تحليل الوسائط الرقمية في "اعتدال"، عبر فيديو على حساب المركز، اليوم الجمعة؛ أحد هذه الأساليب، وحقيقة ما تحاول التنظيمات والجماعات تمريره من صور مضللة ومزيفة حيال قوتها وشجاعة عناصرها، لنشر إيديولوجياتها المتطرفة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتجنيد أكبر عدد، خاصة من صغار السن.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
9,695
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,929
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
28,559
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
30,033

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

محمد بن سلمان مشغول ..

محمد بن سلمان مشغول ..

إبراهيم الحازمي
هیئة الصحة العامة.. وریاح التطویر

هیئة الصحة العامة.. وریاح التطویر

عبدالرحمن القحطاني
هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

هيئة الزكاة والدخل وضبط السوق

يحيى فقيهي
أيقونة الابتزاز..!

أيقونة الابتزاز..!

ماجد البريكان
الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

الإعلام بين الجودة والمحسوبية!!

غسان محمد عسيلان
أظن وأتوقع وربما!

أظن وأتوقع وربما!

عبدالرحمن المرشد
السعودية.. نموذج للاعتدال

السعودية.. نموذج للاعتدال

عبدالمحسن الحارثي
لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

لجنة الانضباط.. "أبخص"..!!

محمد الصيعري
بوصلة الفهم

بوصلة الفهم

مها الجبر
إرهاصات العقل الباطن!

إرهاصات العقل الباطن!

سعد آل حماد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة