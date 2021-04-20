النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 1070 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 940 خلال الـ24 ساعة الماضية

"التعليم والتدريب" و"الصناعات العسكرية " يعززان التعاون المشترك

وقّعا مذكرة تفاهم في المجالات ذات العلاقة وتبادل المعلومات والبيانات

‬وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب والهيئة العامة للصناعات العسكرية، اليوم، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات ذات العلاقة؛ وتبادل المعلومات والبيانات، والتعاون المشترك في مجال تحقيق معايير ومتطلبات الاعتماد لمؤسسات التعليم والتدريب ورفع جودتها.

ووقّع المذكرة محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، وعن هيئة تقويم التعليم والتدريب رئيس مجلس إدارتها الدكتور أحمد محمد العيسى، بحضور رئيسها الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان.

وتتضمن المذكرة تقديم التدريب والتأهيل اللازم في مجال التقويم والاعتماد الأكاديمي، وإجراء عمليات التقويم والاعتماد لبرامج التعليم والتدريب في مجال الصناعات العسكرية، وكذلك التعاون المشترك في بناء وتصميم برامج التعليم والتدريب ذات العلاقة، بما يتوافق مع متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات ومعايير الجودة.

وتأتي المذكرة ضمن إطار حرص هيئة تقويم التعليم والتدريب على تعزيز مخرجات التعليم والتدريب ومساهمتها في الاقتصاد والتنمية الوطنية، من خلال مسؤوليات محددة وفق التنظيم الخاص بها، وترتكز في بناء معايير المناهج وإجراء الاختبارات والاعتماد المؤسسي والبرامجي في التعليم والتدريب، ونشر ثقافة الجودة والبناء المعرفي في تلك المجالات وتأسيس شراكات أو مراكز تعزز مسيرة العمل.

بينما تعمل الهيئة العامة للصناعات العسكرية على تعزيز جهود توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري للمملكة بحلول العام 2030، وذلك من خلال تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية وتعزيز الصادرات وتمكين القطاع عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية، بالإضافة إلى تقديم المحفزات للمصنعين المحليين، كما تسعى إلى تمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ليصبح رافداً رئيسياً لاقتصادها ومساهماً أساسياً في توفير فرص العمل للشباب السعودي، ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
"التعليم والتدريب" و"الصناعات العسكرية " يعززان التعاون المشترك
سبق

‬وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب والهيئة العامة للصناعات العسكرية، اليوم، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات ذات العلاقة؛ وتبادل المعلومات والبيانات، والتعاون المشترك في مجال تحقيق معايير ومتطلبات الاعتماد لمؤسسات التعليم والتدريب ورفع جودتها.

ووقّع المذكرة محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، وعن هيئة تقويم التعليم والتدريب رئيس مجلس إدارتها الدكتور أحمد محمد العيسى، بحضور رئيسها الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان.

وتتضمن المذكرة تقديم التدريب والتأهيل اللازم في مجال التقويم والاعتماد الأكاديمي، وإجراء عمليات التقويم والاعتماد لبرامج التعليم والتدريب في مجال الصناعات العسكرية، وكذلك التعاون المشترك في بناء وتصميم برامج التعليم والتدريب ذات العلاقة، بما يتوافق مع متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات ومعايير الجودة.

وتأتي المذكرة ضمن إطار حرص هيئة تقويم التعليم والتدريب على تعزيز مخرجات التعليم والتدريب ومساهمتها في الاقتصاد والتنمية الوطنية، من خلال مسؤوليات محددة وفق التنظيم الخاص بها، وترتكز في بناء معايير المناهج وإجراء الاختبارات والاعتماد المؤسسي والبرامجي في التعليم والتدريب، ونشر ثقافة الجودة والبناء المعرفي في تلك المجالات وتأسيس شراكات أو مراكز تعزز مسيرة العمل.

بينما تعمل الهيئة العامة للصناعات العسكرية على تعزيز جهود توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري للمملكة بحلول العام 2030، وذلك من خلال تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية وتعزيز الصادرات وتمكين القطاع عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية، بالإضافة إلى تقديم المحفزات للمصنعين المحليين، كما تسعى إلى تمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ليصبح رافداً رئيسياً لاقتصادها ومساهماً أساسياً في توفير فرص العمل للشباب السعودي، ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية.

20 إبريل 2021 - 8 رمضان 1442
04:22 PM

"التعليم والتدريب" و"الصناعات العسكرية " يعززان التعاون المشترك

وقّعا مذكرة تفاهم في المجالات ذات العلاقة وتبادل المعلومات والبيانات

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
45

‬وقّعت هيئة تقويم التعليم والتدريب والهيئة العامة للصناعات العسكرية، اليوم، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في المجالات ذات العلاقة؛ وتبادل المعلومات والبيانات، والتعاون المشترك في مجال تحقيق معايير ومتطلبات الاعتماد لمؤسسات التعليم والتدريب ورفع جودتها.

ووقّع المذكرة محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد بن عبدالعزيز العوهلي، وعن هيئة تقويم التعليم والتدريب رئيس مجلس إدارتها الدكتور أحمد محمد العيسى، بحضور رئيسها الدكتور حسام بن عبدالوهاب زمان.

وتتضمن المذكرة تقديم التدريب والتأهيل اللازم في مجال التقويم والاعتماد الأكاديمي، وإجراء عمليات التقويم والاعتماد لبرامج التعليم والتدريب في مجال الصناعات العسكرية، وكذلك التعاون المشترك في بناء وتصميم برامج التعليم والتدريب ذات العلاقة، بما يتوافق مع متطلبات الإطار الوطني للمؤهلات ومعايير الجودة.

وتأتي المذكرة ضمن إطار حرص هيئة تقويم التعليم والتدريب على تعزيز مخرجات التعليم والتدريب ومساهمتها في الاقتصاد والتنمية الوطنية، من خلال مسؤوليات محددة وفق التنظيم الخاص بها، وترتكز في بناء معايير المناهج وإجراء الاختبارات والاعتماد المؤسسي والبرامجي في التعليم والتدريب، ونشر ثقافة الجودة والبناء المعرفي في تلك المجالات وتأسيس شراكات أو مراكز تعزز مسيرة العمل.

بينما تعمل الهيئة العامة للصناعات العسكرية على تعزيز جهود توطين ما يزيد على 50% من الإنفاق العسكري للمملكة بحلول العام 2030، وذلك من خلال تطوير الصناعات والبحوث والتقنيات والكفاءات الوطنية وتعزيز الصادرات وتمكين القطاع عبر تخطيط طويل المدى للمشتريات العسكرية، بالإضافة إلى تقديم المحفزات للمصنعين المحليين، كما تسعى إلى تمكين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة ليصبح رافداً رئيسياً لاقتصادها ومساهماً أساسياً في توفير فرص العمل للشباب السعودي، ودفع عجلة التنمية عبر تعزيز العائدات غير النفطية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,253
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,123
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,519
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,537

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

تمكين المرأة والأسئلة الحائرة!!

غسان محمد عسيلان
هوايات قاتلة

هوايات قاتلة

محمد الصيعري
طبائع البشر في الجوع والشبع!!

طبائع البشر في الجوع والشبع!!

عبدالمحسن الحارثي
بيروقراطية تقنية

بيروقراطية تقنية

مها الجبر
الربع الخالي يروي عطش الأهالي

الربع الخالي يروي عطش الأهالي

علي آل شرمة
حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

يحيى فقيهي
الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ
لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة