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تكليف "الوابل" مشرفًا على مركز الإبداع البلدي بأمانة الشرقية

أصدر أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، قرارًا يقضي بتكليف مها بنت سليمان الوابل مشرفًا عامًّا على مركز الإبداع البلدي بالأمانة؛ لرفع وتعزيز كفاءة المشاركة المجتمعية من خلال المبادرات والحلول الإبداعية في القطاع البلدي.

وأعربت "الوابل" عن شكرها وتقديرها وامتنانها لـ"الجبير" على ما يبذله من جهود في سبيل دعم كافة منسوبي أمانة المنطقة الشرقية وتحفيزهم، مؤكدة في الوقت ذاته أن ذلك سيكون دافعًا لها لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن، متمنية من العليّ القدير أن يوفقها في مهام عملها، وأن تكون عند ثقته في كل ما من شأنه خدمة هذا الوطن الغالي.

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تكليف "الوابل" مشرفًا على مركز الإبداع البلدي بأمانة الشرقية
سبق

أصدر أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، قرارًا يقضي بتكليف مها بنت سليمان الوابل مشرفًا عامًّا على مركز الإبداع البلدي بالأمانة؛ لرفع وتعزيز كفاءة المشاركة المجتمعية من خلال المبادرات والحلول الإبداعية في القطاع البلدي.

وأعربت "الوابل" عن شكرها وتقديرها وامتنانها لـ"الجبير" على ما يبذله من جهود في سبيل دعم كافة منسوبي أمانة المنطقة الشرقية وتحفيزهم، مؤكدة في الوقت ذاته أن ذلك سيكون دافعًا لها لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن، متمنية من العليّ القدير أن يوفقها في مهام عملها، وأن تكون عند ثقته في كل ما من شأنه خدمة هذا الوطن الغالي.

14 نوفمبر 2020 - 28 ربيع الأول 1442
02:29 PM

تكليف "الوابل" مشرفًا على مركز الإبداع البلدي بأمانة الشرقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الدمام
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أصدر أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير، قرارًا يقضي بتكليف مها بنت سليمان الوابل مشرفًا عامًّا على مركز الإبداع البلدي بالأمانة؛ لرفع وتعزيز كفاءة المشاركة المجتمعية من خلال المبادرات والحلول الإبداعية في القطاع البلدي.

وأعربت "الوابل" عن شكرها وتقديرها وامتنانها لـ"الجبير" على ما يبذله من جهود في سبيل دعم كافة منسوبي أمانة المنطقة الشرقية وتحفيزهم، مؤكدة في الوقت ذاته أن ذلك سيكون دافعًا لها لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن، متمنية من العليّ القدير أن يوفقها في مهام عملها، وأن تكون عند ثقته في كل ما من شأنه خدمة هذا الوطن الغالي.

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