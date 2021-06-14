بالصور.. "قلب أوروبا" يفتح مطاراته أمام السعوديين في هذا الموعد.. إيفرست والشيكولاتة في الانتظار

ما بين الطبيعة الساحرة والجبال الشاهقة

‬أعلنت السلطات السويسرية خطة فتح الحدود والمطارات السويسرية للسعوديين والخليجيين ابتداء من 28 يونيو، حيث تعتبر سويسرا من أفضل الوجهات السياحية في العالم من حيث النظافة والتعقيم والاحترازات وخاصة للعائلات.

تتميز سويسرا بسحر الطبيعة والجبال العملاقة والسهول العميقة والمروج الخضراء الزاهية والشلالات المتدفقة وآلاف البحيرات.

كما تتضمّن العديد من الأنشطة السياحية المثيرة مثل صناعة الشوكولاتة وحدائق الحبال والتزحلق والمتاحف في الهواء الطلق ورحلة البحث عن الكنوز والدراجات النارية وغيرها.

وتتوافر في زيورخ التي تُعْرف بعاصمة الشيكولاتة الفاخرة نافورة شيكولاتة بارتفاع يزيد على تسعة أمتار ومتحف للوسائط المتعددة ومقهى ودورات تدريبية لصنع الشيكولاتة، ووجود أكبر متجر لشيكولاتة "ليندت" في العالم، ومشاهدة مراحل العمل لتحويل حبوب الكاكاو إلى الشيكولاتة.

أما زيرمات فتوصف بأنها الوجهة العائلية الأبرز، حيث بحيرة ليزي والمغامرات للبحث عن الكنز أو استكشاف أحد المسارات العديدة وحديقة الحبال أو السباق إلى الوادي بواسطة دراجات كيكبابك وهواء جبال الألب الصحي.

وفي کران مونتانا تعد حدائق بيبي المرموط الشهيرة في ياكوور هامه للعائلات، وسيسعد الباحثون عن الإثارة والأطفال.

وفي جنيف تتوافر مهرجانات وفعاليات وأنشطة لجميع أفراد العائلة؛ مثل مهرجان لوكس للأضواء، ولأنها تطل على أكبر بحيرة في أوروبا الغربية وشواطنها الجميلة مع الرحلات المائية "في قلب التراث" والمنظر البانورامي لقلعة شيون الشهيرة ومزارع الكروم المتدرجة في لافو المصنفة وفقاً للتراث العالمي لليونسكو.

وفي إنترلاكن توجد حديقة الحبال ويغوص المغامرون في قمم الأشجار وجبال أوبرلاند وبحيرة برينز وقلعة رينغنبيرغ والشواطئ المخفية والتجديف إلى شلالات جيسباخ.

وفي غريند لفالد فيرست وبواسطة التلفريك حتى تصل إلى فيرست بعربات تو فلاينغ فوكس وفيرست فلیعه وفیرستغليدر؛ إنها رحلة لزيارة سويسرا كلها خلال ساعة واحدة ليس في سويس مينياتور، فهي تعيد إنتاج نسخة مصغرة من الاتحاد السويسري؛ لأنها متحف في الهواء الطلق.