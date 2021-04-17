النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

سقوط أمطار متوسطة على المدينة المنورة.. وتنبيه من تقلبات جوية

سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب

شهدت المدينة المنورة، وبعض محافظاتها، مساء اليوم، هطول أمطار متوسطة سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

شملت الأمطار العديد من القرى والمراكز وطريق الهجرة الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما ما زالت الفرصة مهيأة، بمشيئة الله تعالى، في الساعات المقبلة.

وأطلقت الأرصاد تنبيهًا عن استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة على وادي الفرع، وأمطار رعدية على "العيص والعلا وينبع وبدر".

وحذرت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين من تقلبات جوية تشهدها منطقة المدينة المنورة، خلال هذه الأيام.

ودعت الجميع لأخذ الحيطة والحذر من هذه التقلبات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات.

حالة الطقس الأرصاد أمطار المدينة المنورة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
سقوط أمطار متوسطة على المدينة المنورة.. وتنبيه من تقلبات جوية
سبق

شهدت المدينة المنورة، وبعض محافظاتها، مساء اليوم، هطول أمطار متوسطة سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

شملت الأمطار العديد من القرى والمراكز وطريق الهجرة الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما ما زالت الفرصة مهيأة، بمشيئة الله تعالى، في الساعات المقبلة.

وأطلقت الأرصاد تنبيهًا عن استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة على وادي الفرع، وأمطار رعدية على "العيص والعلا وينبع وبدر".

وحذرت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين من تقلبات جوية تشهدها منطقة المدينة المنورة، خلال هذه الأيام.

ودعت الجميع لأخذ الحيطة والحذر من هذه التقلبات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات.

17 إبريل 2021 - 5 رمضان 1442
09:32 PM

سقوط أمطار متوسطة على المدينة المنورة.. وتنبيه من تقلبات جوية

سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب

A A A
خالد الشاماني - المدينة المنورة
2
929

شهدت المدينة المنورة، وبعض محافظاتها، مساء اليوم، هطول أمطار متوسطة سالت على إثرها بعض الأودية والشعاب، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

شملت الأمطار العديد من القرى والمراكز وطريق الهجرة الرابط بين مكة المكرمة والمدينة المنورة، فيما ما زالت الفرصة مهيأة، بمشيئة الله تعالى، في الساعات المقبلة.

وأطلقت الأرصاد تنبيهًا عن استمرار أمطار متوسطة إلى غزيرة على وادي الفرع، وأمطار رعدية على "العيص والعلا وينبع وبدر".

وحذرت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة المواطنين والمقيمين من تقلبات جوية تشهدها منطقة المدينة المنورة، خلال هذه الأيام.

ودعت الجميع لأخذ الحيطة والحذر من هذه التقلبات واتباع إرشادات وتعليمات الدفاع المدني في مثل هذه الحالات.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,175
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,072
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,402
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,458

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الربع الخالي يروي عطش الأهالي

الربع الخالي يروي عطش الأهالي

علي آل شرمة
حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

حتى من وظيفتك الحكومية.. تعلم متى ترحل

يحيى فقيهي
الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

الاقتصاد المعرفي وتكنولوجيا التعليم

إسراء الهذلي
كيف نجح طبيب المصنع؟!

كيف نجح طبيب المصنع؟!

عبدالغني الشيخ
لماذا شفط الدهون؟!!

لماذا شفط الدهون؟!!

محمد الحيدر
تغيير الاهتمامات والقدوات

تغيير الاهتمامات والقدوات

حسن آل عمير
الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة