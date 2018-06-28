النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

شاهد بالفيديو.. بدء إعطاء لقاح "فايزر" للفئة العمرية من 12 إلى 18 سنة

هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهود وزارة الصحة في التوسُّع في إعطاء اللقاح

نشرت قناة "العربية" عبر حسابها بـ"تويتر" مقطع فيديو لبدء لقاح "فايزر" للفئة العمرية من (12-18) سنة، وظهر مجموعة من الشبان والأطفال وهم يتلقون اللقاح في مراكز لقاحات كورونا (كوفيد-19).

وكانت وزارة الصحة أعلنت تنفيذ مرحلة جديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا؛ إذ سيتم البدء في إعطاء لقاح "فايزر" للفئة العمرية من (12 - 18) سنة بالتاريخ الميلادي، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء، واستكمال الدراسات العلمية التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.

وأبانت "الصحة" أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهودها في التوسُّع في إعطاء اللقاح، وذلك بعد تطعيم 70% من السكان البالغين في السعودية؛ إذ بدأت مؤخراً بعدها إعطاء الجرعة الثانية لمن هم فوق 50 سنة، لافتةً إلى أنه سيتم النزول في العمر بشكل مستمر في إعطاء الجرعة الثانية، وفقًا للتقدم في تغطية المجتمع، وحسب فئات الأولوية، وتوافُر توريد اللقاحات.

وأضافت أنه بالإمكان حجز الموعد لأخذ اللقاح من خلال تطبيق "صحتي" وتطبيق "توكلنا".

وأكدت "الصحة" أن الحملة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مخطط له؛ إذ تم حتى الآن إعطاء (١٧.٢٥٥.٢٥٤) جرعة من لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين عبر أكثر من 587 مركزاً في مختلف مناطق السعودية.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
شاهد بالفيديو.. بدء إعطاء لقاح "فايزر" للفئة العمرية من 12 إلى 18 سنة
سبق

نشرت قناة "العربية" عبر حسابها بـ"تويتر" مقطع فيديو لبدء لقاح "فايزر" للفئة العمرية من (12-18) سنة، وظهر مجموعة من الشبان والأطفال وهم يتلقون اللقاح في مراكز لقاحات كورونا (كوفيد-19).

وكانت وزارة الصحة أعلنت تنفيذ مرحلة جديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا؛ إذ سيتم البدء في إعطاء لقاح "فايزر" للفئة العمرية من (12 - 18) سنة بالتاريخ الميلادي، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء، واستكمال الدراسات العلمية التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.

وأبانت "الصحة" أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهودها في التوسُّع في إعطاء اللقاح، وذلك بعد تطعيم 70% من السكان البالغين في السعودية؛ إذ بدأت مؤخراً بعدها إعطاء الجرعة الثانية لمن هم فوق 50 سنة، لافتةً إلى أنه سيتم النزول في العمر بشكل مستمر في إعطاء الجرعة الثانية، وفقًا للتقدم في تغطية المجتمع، وحسب فئات الأولوية، وتوافُر توريد اللقاحات.

وأضافت أنه بالإمكان حجز الموعد لأخذ اللقاح من خلال تطبيق "صحتي" وتطبيق "توكلنا".

وأكدت "الصحة" أن الحملة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مخطط له؛ إذ تم حتى الآن إعطاء (١٧.٢٥٥.٢٥٤) جرعة من لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين عبر أكثر من 587 مركزاً في مختلف مناطق السعودية.

28 يونيو 2021 - 18 ذو القعدة 1442
02:57 PM

شاهد بالفيديو.. بدء إعطاء لقاح "فايزر" للفئة العمرية من 12 إلى 18 سنة

هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهود وزارة الصحة في التوسُّع في إعطاء اللقاح

A A A
عبدالحكيم شار - الرياض
5
19,060

نشرت قناة "العربية" عبر حسابها بـ"تويتر" مقطع فيديو لبدء لقاح "فايزر" للفئة العمرية من (12-18) سنة، وظهر مجموعة من الشبان والأطفال وهم يتلقون اللقاح في مراكز لقاحات كورونا (كوفيد-19).

وكانت وزارة الصحة أعلنت تنفيذ مرحلة جديدة من الحملة الوطنية للتحصين بلقاح كورونا؛ إذ سيتم البدء في إعطاء لقاح "فايزر" للفئة العمرية من (12 - 18) سنة بالتاريخ الميلادي، وذلك بعد موافقة الهيئة العامة للغذاء والدواء، واستكمال الدراسات العلمية التي أكدت فاعلية اللقاح ونتائجه لهذه الفئة.

وأبانت "الصحة" أن هذه الخطوة تأتي استمراراً لجهودها في التوسُّع في إعطاء اللقاح، وذلك بعد تطعيم 70% من السكان البالغين في السعودية؛ إذ بدأت مؤخراً بعدها إعطاء الجرعة الثانية لمن هم فوق 50 سنة، لافتةً إلى أنه سيتم النزول في العمر بشكل مستمر في إعطاء الجرعة الثانية، وفقًا للتقدم في تغطية المجتمع، وحسب فئات الأولوية، وتوافُر توريد اللقاحات.

وأضافت أنه بالإمكان حجز الموعد لأخذ اللقاح من خلال تطبيق "صحتي" وتطبيق "توكلنا".

وأكدت "الصحة" أن الحملة الوطنية الخاصة بلقاح كورونا تسير وفق ما هو مخطط له؛ إذ تم حتى الآن إعطاء (١٧.٢٥٥.٢٥٤) جرعة من لقاح كورونا للمواطنين والمقيمين عبر أكثر من 587 مركزاً في مختلف مناطق السعودية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,844
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
14,267
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
32,492
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
33,057

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

رحيل الزهر

رحيل الزهر

عائشة عباس نتو
أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

أكاديمية د. سليمان الحبيب.. بوابة تقود إلى المستقبل

عبدالعزيز الفريان
"الحلــــم".. الحـــرام!!

"الحلــــم".. الحـــرام!!

خالد الحقباني
رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

رسوم التذاكر.. مرض آخر..!

عبدالغني الشيخ
نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

نصائح للراحلين عن المناصب الوظيفية

حسن آل عمير
مدن تتضخم وأخرى تتقزم

مدن تتضخم وأخرى تتقزم

جمعان الكرت
المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

المتقاعد.. متى يرحـل؟!!

محمد الصيعري
خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

خطباء الجمعة.. المحتوى والأداء..!!

عبدالمحسن الحارثي
لكل متقاعد.. اطمئن

لكل متقاعد.. اطمئن

بندر مغرم الشهري
الحكمة والسفاهة

الحكمة والسفاهة

حمد خالد العرق
كورونا يحارب العنوسة!!

كورونا يحارب العنوسة!!

علي آل شرمة
مسوي على نفسه زحمة

مسوي على نفسه زحمة

عبدالعزيز بن ذياب

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة