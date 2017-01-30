النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل

"الصحة": تسجيل 270 حالة إصابة بكورونا .. وتعافي 293 خلال الـ24 ساعة الماضية

الشرطة البريطانية تتهم "خمسينياً" بإرسال طرد مشبوه لمصنع ينتج لقاح "أسترازينيكا"

وصل عن طريق البريد ولا يزال قيد التحقيق

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم (السبت)، أنها وجهت اتهامات لرجل بعد إرسال عبوة مشبوهة إلى مصنع في ويلز ينتج لقاح "كوفيد -19" من "أسترازينيكا"، مما أدى إلى تعليق مؤقت للتصنيع.

وبينت الشرطة أن أنتوني كولينز، 53 عاماً، متهم بإرسال الطرد بالبريد، الذي يحقق فيه فريق التخلص من القنابل.

وأضافت في بيان أوردته "رويترز"، أن العبوة ليست جهازًا قابلاً للتفجير.


ويوفر المصنع ما يسمى بقدرة التعبئة والإنهاء لسلسلة التوريد البريطانية "أسترازينيكا"، وهي خطوة التصنيع النهائية لوضع اللقاحات في قوارير أو محاقن وتعبئتها.

الرئيسية/ محطات

اعلان
الشرطة البريطانية تتهم "خمسينياً" بإرسال طرد مشبوه لمصنع ينتج لقاح "أسترازينيكا"
سبق

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم (السبت)، أنها وجهت اتهامات لرجل بعد إرسال عبوة مشبوهة إلى مصنع في ويلز ينتج لقاح "كوفيد -19" من "أسترازينيكا"، مما أدى إلى تعليق مؤقت للتصنيع.

وبينت الشرطة أن أنتوني كولينز، 53 عاماً، متهم بإرسال الطرد بالبريد، الذي يحقق فيه فريق التخلص من القنابل.

وأضافت في بيان أوردته "رويترز"، أن العبوة ليست جهازًا قابلاً للتفجير.


ويوفر المصنع ما يسمى بقدرة التعبئة والإنهاء لسلسلة التوريد البريطانية "أسترازينيكا"، وهي خطوة التصنيع النهائية لوضع اللقاحات في قوارير أو محاقن وتعبئتها.

30 يناير 2021 - 17 جمادى الآخر 1442
04:31 PM

الشرطة البريطانية تتهم "خمسينياً" بإرسال طرد مشبوه لمصنع ينتج لقاح "أسترازينيكا"

وصل عن طريق البريد ولا يزال قيد التحقيق

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
427

أعلنت الشرطة البريطانية اليوم (السبت)، أنها وجهت اتهامات لرجل بعد إرسال عبوة مشبوهة إلى مصنع في ويلز ينتج لقاح "كوفيد -19" من "أسترازينيكا"، مما أدى إلى تعليق مؤقت للتصنيع.

وبينت الشرطة أن أنتوني كولينز، 53 عاماً، متهم بإرسال الطرد بالبريد، الذي يحقق فيه فريق التخلص من القنابل.

وأضافت في بيان أوردته "رويترز"، أن العبوة ليست جهازًا قابلاً للتفجير.


ويوفر المصنع ما يسمى بقدرة التعبئة والإنهاء لسلسلة التوريد البريطانية "أسترازينيكا"، وهي خطوة التصنيع النهائية لوضع اللقاحات في قوارير أو محاقن وتعبئتها.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
8,654
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
11,199
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
27,157
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
29,048

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟
بعد أزمتها الأخيرة مع "ترامب".. القوة المخيفة لمواقع التواصل الاجتماعي إلى أين؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة