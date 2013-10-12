النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالأسماء.. تعرف على 38 قتيلاً في كتاف صعدة.. قيادات مخابرات وألوية حوثية

انفوجرافيك يرصد 38 من أشهر الهالكين من الميليشيات الإرهابية

قتل عشرات القيادات من الميليشيات الحوثية الإرهابية في كتاف صعدة خلال فترة قصيرة خلال المواجهات المتواصلة لتحرير المواقع التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية الإرهابية بعد انقلابها على السلطة في الجمهورية اليمنية، ونجحت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من تحقيق تقدم كبير.

وكان من أشهر الهالكين من الميليشيات 38 من قيادات المخابرات والعسكريين الميدانيين، وكذلك قيادات قبلية موالية للميليشيات الحوثية، ومن بينهم قيادات الألوية العسكرية.

وفي المرفق انفوجرافيك يرصد أسماء 38 من الهالكين الحوثيين خلال وقت قصير في صعدة.

الميليشيا الحوثية ميليشيا الحوثي كتاف صعدة صعدة الميليشيات الحوثية الإرهابية قوات التحالف قوات تحالف دعم الشرعية قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن

الرئيسية/ أخبار العالم

اعلان
بالأسماء.. تعرف على 38 قتيلاً في كتاف صعدة.. قيادات مخابرات وألوية حوثية
سبق

قتل عشرات القيادات من الميليشيات الحوثية الإرهابية في كتاف صعدة خلال فترة قصيرة خلال المواجهات المتواصلة لتحرير المواقع التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية الإرهابية بعد انقلابها على السلطة في الجمهورية اليمنية، ونجحت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من تحقيق تقدم كبير.

وكان من أشهر الهالكين من الميليشيات 38 من قيادات المخابرات والعسكريين الميدانيين، وكذلك قيادات قبلية موالية للميليشيات الحوثية، ومن بينهم قيادات الألوية العسكرية.

وفي المرفق انفوجرافيك يرصد أسماء 38 من الهالكين الحوثيين خلال وقت قصير في صعدة.

12 أكتوبر 2019 - 13 صفر 1441
10:31 PM

بالأسماء.. تعرف على 38 قتيلاً في كتاف صعدة.. قيادات مخابرات وألوية حوثية

انفوجرافيك يرصد 38 من أشهر الهالكين من الميليشيات الإرهابية

A A A
محمد المواسي - الرياض
8
7,318

قتل عشرات القيادات من الميليشيات الحوثية الإرهابية في كتاف صعدة خلال فترة قصيرة خلال المواجهات المتواصلة لتحرير المواقع التي تسيطر عليها الميليشيات الحوثية الإرهابية بعد انقلابها على السلطة في الجمهورية اليمنية، ونجحت قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن من تحقيق تقدم كبير.

وكان من أشهر الهالكين من الميليشيات 38 من قيادات المخابرات والعسكريين الميدانيين، وكذلك قيادات قبلية موالية للميليشيات الحوثية، ومن بينهم قيادات الألوية العسكرية.

وفي المرفق انفوجرافيك يرصد أسماء 38 من الهالكين الحوثيين خلال وقت قصير في صعدة.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,975
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,712
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,822
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,511

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة