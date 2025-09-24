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في يوم الوطن.. "ملكية ينبع" تتوشح بالأخضر وسماؤها تُضاء بالألعاب النارية

شَمِل الحفل فقرات متنوعة لكل الفئات العمرية وفعاليات نالت إعجاب الأهالي

شهد أكثر من 10 آلاف من أهالي وزوار الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية بالمسرح المفتوح في الواجهة البحرية، احتفالًا بيوم الوطن؛ حيث توشحت ميادين وشوارع الهيئة الملكية بالأعلام الخضراء؛ لتضيء سماؤها بالألعاب النارية احتفاء وابتهاجًا بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة تحت شعار "همة حتى القمة"؛ وذلك بتنظيم من قطاع الخدمات المساندة؛ ممثلة في إدارة الخدمات الاجتماعية.
كما تَزَيّنت سماء مدينة ينبع الصناعية بالألعاب النارية وسط الأغاني والفعاليات الوطنية التي أبهرت الحضور ونالت إعجابهم وتواكبت معها العديد من الفقرات المتنوعة التي تغرس حب الشعب لهذا الوطن المعطاء؛ فيما ازدحم موقع الاحتفال بالأهالي والزوار الذين تَوَشّحوا بالأعلام الخضراء، حاملين صورًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظمها الله- ومشاركين بالفعاليات الوطنية من أغان وطنية وفقرات احتفالية لكل الفئات العمرية.
وتخلل فقرات الاحتفال، أبرويت "ارفع الخفاق الأخضر" وفرقة "براعم نغم الوطن" وعرض "الليد لايت" والعديد من المسابقات والفعاليات المصاحبة، وحرصت "ملكية ينبع" على تنظيم مثل هذه الاحتفالات لتحقق التواصل الاجتماعي واللحمة بين الشعب المعطاء تحت ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين، حفظ الله وطننا من كل مكروه وأدام على بلادنا نعمة الأمن والأمان.
يُذكر أن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع بالنيابة المهندس حامد بن خضر سبيه ومدير عام الخدمات المساندة المهندس هاني عويضة، قد شاركا مساء أمس الاثنين بالواجهة البحرية الاحتفالَ باليوم الوطني، وسط تنظيم عالٍ من الجهات الأمنية والمرورية والأمن الصناعي التي سهّلت على الجميع الوصول إلى مقر الاحتفال.

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في يوم الوطن.. "ملكية ينبع" تتوشح بالأخضر وسماؤها تُضاء بالألعاب النارية
سبق

شهد أكثر من 10 آلاف من أهالي وزوار الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية بالمسرح المفتوح في الواجهة البحرية، احتفالًا بيوم الوطن؛ حيث توشحت ميادين وشوارع الهيئة الملكية بالأعلام الخضراء؛ لتضيء سماؤها بالألعاب النارية احتفاء وابتهاجًا بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة تحت شعار "همة حتى القمة"؛ وذلك بتنظيم من قطاع الخدمات المساندة؛ ممثلة في إدارة الخدمات الاجتماعية.
كما تَزَيّنت سماء مدينة ينبع الصناعية بالألعاب النارية وسط الأغاني والفعاليات الوطنية التي أبهرت الحضور ونالت إعجابهم وتواكبت معها العديد من الفقرات المتنوعة التي تغرس حب الشعب لهذا الوطن المعطاء؛ فيما ازدحم موقع الاحتفال بالأهالي والزوار الذين تَوَشّحوا بالأعلام الخضراء، حاملين صورًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظمها الله- ومشاركين بالفعاليات الوطنية من أغان وطنية وفقرات احتفالية لكل الفئات العمرية.
وتخلل فقرات الاحتفال، أبرويت "ارفع الخفاق الأخضر" وفرقة "براعم نغم الوطن" وعرض "الليد لايت" والعديد من المسابقات والفعاليات المصاحبة، وحرصت "ملكية ينبع" على تنظيم مثل هذه الاحتفالات لتحقق التواصل الاجتماعي واللحمة بين الشعب المعطاء تحت ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين، حفظ الله وطننا من كل مكروه وأدام على بلادنا نعمة الأمن والأمان.
يُذكر أن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع بالنيابة المهندس حامد بن خضر سبيه ومدير عام الخدمات المساندة المهندس هاني عويضة، قد شاركا مساء أمس الاثنين بالواجهة البحرية الاحتفالَ باليوم الوطني، وسط تنظيم عالٍ من الجهات الأمنية والمرورية والأمن الصناعي التي سهّلت على الجميع الوصول إلى مقر الاحتفال.

24 سبتمبر 2019 - 25 محرّم 1441
08:44 AM

في يوم الوطن.. "ملكية ينبع" تتوشح بالأخضر وسماؤها تُضاء بالألعاب النارية

شَمِل الحفل فقرات متنوعة لكل الفئات العمرية وفعاليات نالت إعجاب الأهالي

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صحيفة سبق الإلكترونية - ينبع
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شهد أكثر من 10 آلاف من أهالي وزوار الهيئة الملكية بمدينة ينبع الصناعية بالمسرح المفتوح في الواجهة البحرية، احتفالًا بيوم الوطن؛ حيث توشحت ميادين وشوارع الهيئة الملكية بالأعلام الخضراء؛ لتضيء سماؤها بالألعاب النارية احتفاء وابتهاجًا بمناسبة اليوم الوطني الـ89 للمملكة تحت شعار "همة حتى القمة"؛ وذلك بتنظيم من قطاع الخدمات المساندة؛ ممثلة في إدارة الخدمات الاجتماعية.
كما تَزَيّنت سماء مدينة ينبع الصناعية بالألعاب النارية وسط الأغاني والفعاليات الوطنية التي أبهرت الحضور ونالت إعجابهم وتواكبت معها العديد من الفقرات المتنوعة التي تغرس حب الشعب لهذا الوطن المعطاء؛ فيما ازدحم موقع الاحتفال بالأهالي والزوار الذين تَوَشّحوا بالأعلام الخضراء، حاملين صورًا لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظمها الله- ومشاركين بالفعاليات الوطنية من أغان وطنية وفقرات احتفالية لكل الفئات العمرية.
وتخلل فقرات الاحتفال، أبرويت "ارفع الخفاق الأخضر" وفرقة "براعم نغم الوطن" وعرض "الليد لايت" والعديد من المسابقات والفعاليات المصاحبة، وحرصت "ملكية ينبع" على تنظيم مثل هذه الاحتفالات لتحقق التواصل الاجتماعي واللحمة بين الشعب المعطاء تحت ظل حكومة خادم الحرمين الشريفين، حفظ الله وطننا من كل مكروه وأدام على بلادنا نعمة الأمن والأمان.
يُذكر أن الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية بينبع بالنيابة المهندس حامد بن خضر سبيه ومدير عام الخدمات المساندة المهندس هاني عويضة، قد شاركا مساء أمس الاثنين بالواجهة البحرية الاحتفالَ باليوم الوطني، وسط تنظيم عالٍ من الجهات الأمنية والمرورية والأمن الصناعي التي سهّلت على الجميع الوصول إلى مقر الاحتفال.

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