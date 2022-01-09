عن عمر 110 أعوام.. الشيخ "مهدي المظيبري" في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالي الشيخ مهدي بن فرج بن عواد المظيبري، مساء يوم أمس السبت، عن عمر يناهز 110 أعوام، وأدّيت الصلاة عليه ظهر اليوم الأحد بجامع الشائع بمحافظة الرس، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.

وعُرِف عن الفقيد الإصلاح بين الناس وفعل الخير.