النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة
خبر عاجل
مع استمرار التعليم عن بُعد من خلال مختلف المنصات لمن يتعذّر حضورهم لأسباب صحية

"التعليم" و"الصحة" تعلنان العودة الحضورية لطلبة الابتدائية ورياض الأطفال بدايةً من 23 يناير

عن عمر 110 أعوام.. الشيخ "مهدي المظيبري" في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله تعالي الشيخ مهدي بن فرج بن عواد المظيبري، مساء يوم أمس السبت، عن عمر يناهز 110 أعوام، وأدّيت الصلاة عليه ظهر اليوم الأحد بجامع الشائع بمحافظة الرس، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.

وعُرِف عن الفقيد الإصلاح بين الناس وفعل الخير.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
عن عمر 110 أعوام.. الشيخ "مهدي المظيبري" في ذمة الله
سبق

انتقل إلى رحمة الله تعالي الشيخ مهدي بن فرج بن عواد المظيبري، مساء يوم أمس السبت، عن عمر يناهز 110 أعوام، وأدّيت الصلاة عليه ظهر اليوم الأحد بجامع الشائع بمحافظة الرس، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.

وعُرِف عن الفقيد الإصلاح بين الناس وفعل الخير.

09 يناير 2022 - 6 جمادى الآخر 1443
03:54 PM

عن عمر 110 أعوام.. الشيخ "مهدي المظيبري" في ذمة الله

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
196

انتقل إلى رحمة الله تعالي الشيخ مهدي بن فرج بن عواد المظيبري، مساء يوم أمس السبت، عن عمر يناهز 110 أعوام، وأدّيت الصلاة عليه ظهر اليوم الأحد بجامع الشائع بمحافظة الرس، رحمه الله رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته.

وعُرِف عن الفقيد الإصلاح بين الناس وفعل الخير.

اعلان

بالأرقام

142 مليون ..

142 مليون ..

20 أكتوبر
14,356
201,250 سيارة ..

201,250 سيارة ..

05 يوليو
13,331
38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
14,724
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
15,632

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

الهلال ومعزوفة الحظ..!!

محمد الصيعري
كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

كيف تبني خطتك الاستراتيجية الشخصية؟

نسيم الصريصري
نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

نجاحات سعودية لمواجهة عصابات التهريب

علي آل شرمة
الحزبان وأذرع إيران

الحزبان وأذرع إيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

نحن قادرون على هزيمة هذا العدو!

ماجد آل حسنه
تدليس أمام العيون!!

تدليس أمام العيون!!

محمد عمير الغامدي
المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

المفاوضات الزئبقية بين الغرب وإيران

بـدر بـن عبدالمحسن المقحم
السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

السياحة العلاجية في المملكة.. مقومات فريدة ومستقبل واعد

عبدالعزيز الفريان
التخطيط الاستراتيجي الشخصي

التخطيط الاستراتيجي الشخصي

نسيم الصريصري
"فيالق الحمقى"

"فيالق الحمقى"

مها الجبر
"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

"دلني" يوفِّر فرص النجاح لرواد الأعمال

ماجد آل حسنه
رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

رجعتْ بشنطتها من حيث أتت!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟
إرهابي ومتخلف!.. متى تتحرك السينما العربية لمواجهة الإساءة الهوليودية لصورة العربي؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2022

تصميم و برمجة     استضافة