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3 رؤساء أمريكيين يحيون الذكرى الـ20 لهجمات 11 سبتمبر

"بايدن" يزور مواقع تحطم الطائرات

أحيا الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (السبت)، الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر 2001، بزيارة المكان الذي كان به برجا مركز التجارة العالمي، بمدينة نيويورك.

وشارك في حفل الذكرى، الرئيسان الأمريكيان الأسبقان باراك أوباما وبيل كلينتون، وكبار المسؤولين.

وأُقيمت مراسم إحياء الذكرى في منطقة "جراوند زيرو"، حيث وقف الحشد دقيقة صمت في الساعة 8:46 صباحًا، بعد 20 عامًا بالضبط من تحطم أول طائرة، وهي الرحلة 11 التابعة لخطوط "أميركان إيرلاينز" في البرج الشمالي لمركز التجارة العالمي، وفقًا لـ"فرانس 24".

ويسافر "بايدن" بعدها إلى مدينة شانكسفيل في بنسلفانيا، حيث تحطمت الرحلة 93 التابعة للخطوط الجوية المتحدة يونايتد إيرلاينز، في حفل بعد تغلب الركاب على الخاطفين، ومنعهم من الاصطدام بهدف آخر.

وسيعود "بايدن" إلى واشنطن لزيارة وزارة الدفاع، رمز القوة العسكرية الأمريكية، الذي تعرض لهجوم بطائرات أخرى استخدمت كصواريخ في هذا اليوم، ومن غير المنتظر أن يلقي "بايدن" كلمة في أي من المواقع الثلاثة.

الرئيس الأمريكي جو بايدن أمريكا الولايات المتحدة الأمريكية بايدن

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3 رؤساء أمريكيين يحيون الذكرى الـ20 لهجمات 11 سبتمبر
سبق

أحيا الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (السبت)، الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر 2001، بزيارة المكان الذي كان به برجا مركز التجارة العالمي، بمدينة نيويورك.

وشارك في حفل الذكرى، الرئيسان الأمريكيان الأسبقان باراك أوباما وبيل كلينتون، وكبار المسؤولين.

وأُقيمت مراسم إحياء الذكرى في منطقة "جراوند زيرو"، حيث وقف الحشد دقيقة صمت في الساعة 8:46 صباحًا، بعد 20 عامًا بالضبط من تحطم أول طائرة، وهي الرحلة 11 التابعة لخطوط "أميركان إيرلاينز" في البرج الشمالي لمركز التجارة العالمي، وفقًا لـ"فرانس 24".

ويسافر "بايدن" بعدها إلى مدينة شانكسفيل في بنسلفانيا، حيث تحطمت الرحلة 93 التابعة للخطوط الجوية المتحدة يونايتد إيرلاينز، في حفل بعد تغلب الركاب على الخاطفين، ومنعهم من الاصطدام بهدف آخر.

وسيعود "بايدن" إلى واشنطن لزيارة وزارة الدفاع، رمز القوة العسكرية الأمريكية، الذي تعرض لهجوم بطائرات أخرى استخدمت كصواريخ في هذا اليوم، ومن غير المنتظر أن يلقي "بايدن" كلمة في أي من المواقع الثلاثة.

11 سبتمبر 2021 - 4 صفر 1443
09:44 PM

3 رؤساء أمريكيين يحيون الذكرى الـ20 لهجمات 11 سبتمبر

"بايدن" يزور مواقع تحطم الطائرات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أحيا الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم (السبت)، الذكرى العشرين لهجمات 11 سبتمبر 2001، بزيارة المكان الذي كان به برجا مركز التجارة العالمي، بمدينة نيويورك.

وشارك في حفل الذكرى، الرئيسان الأمريكيان الأسبقان باراك أوباما وبيل كلينتون، وكبار المسؤولين.

وأُقيمت مراسم إحياء الذكرى في منطقة "جراوند زيرو"، حيث وقف الحشد دقيقة صمت في الساعة 8:46 صباحًا، بعد 20 عامًا بالضبط من تحطم أول طائرة، وهي الرحلة 11 التابعة لخطوط "أميركان إيرلاينز" في البرج الشمالي لمركز التجارة العالمي، وفقًا لـ"فرانس 24".

ويسافر "بايدن" بعدها إلى مدينة شانكسفيل في بنسلفانيا، حيث تحطمت الرحلة 93 التابعة للخطوط الجوية المتحدة يونايتد إيرلاينز، في حفل بعد تغلب الركاب على الخاطفين، ومنعهم من الاصطدام بهدف آخر.

وسيعود "بايدن" إلى واشنطن لزيارة وزارة الدفاع، رمز القوة العسكرية الأمريكية، الذي تعرض لهجوم بطائرات أخرى استخدمت كصواريخ في هذا اليوم، ومن غير المنتظر أن يلقي "بايدن" كلمة في أي من المواقع الثلاثة.

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